六福鮪魚季開跑！人魚線出局 鮪魚肚享優惠價入園

暑假持續高溫，想要消暑一下，到水樂園戲水可是最佳解方。北台灣最受大小朋友歡迎的六福水樂園，6月下旬開園至今已經吸引眾多想消暑的朋友，如今更將最經典、最可愛的「六福鮪魚季」重磅回歸！人魚線不重要，鮪魚肚才能享499優惠價入園；穿著國民藍白拖入園，同樣享有499優惠價；住在桃竹苗地區的鄉親，優惠價399就能玩水嗨整天，優惠自2025年7月9日起至9月7日。

六福水樂園以希臘的碧海藍天打造出沉浸式氛圍，園區內擁有多項人氣必玩設施：全台首座飛天梭立體滑道的「海神飛艇」肯定名列前三名。從15公尺的高空急速俯衝而下，直衝天際的尖叫聲就是刺激爆表的證明，乘坐「獨行千里」時，無窮無盡的彎道，那360度的高速失衡感也常常令人腎上腺素飆升。

如果重力加速、高速旋轉兩種感受都喜歡的遊客，肯定最推薦「大漩渦」，從黑暗滑道快速墜落至UFO造型的大漩渦，刺激程度絕對超乎想像！玩水最重要的就是消暑氣，六福水樂園獨家的「冰凍滑道」，6度C水溫感受瞬間急凍與激速並行的雙重享受，保證從頭到腳沁涼到底。

六福水樂園今年更是將招牌的「六福鮪魚季」與「藍白拖」優惠重磅回歸。誰說要有人魚線？有鮪魚肚才能享優惠，只要有鮪魚肚（可捏出肥肉小幅搖動），就可享有499門票優惠；穿著最經典的藍白拖（顏色不拘），同樣能享有入園優惠價499；如果是設籍在桃園、新竹、苗栗的客人（身分證字號開頭H/J/O/K），更可以直接享有鄉親優惠價399，三項優惠期間自2025年7月9日至9月7日。

如果嫌玩一天不過癮？那就選擇關西六福莊暑假限定的「金夏PUNCH暑假住房專案」，三人成行，不僅可入住超受歡迎的樓中樓肯亞藍天客房，還包含活力早餐3客、非洲探險遊戲島與淺山農場生態導覽體驗，以及「兩日無限制進出的六福村水陸雙樂園入園手環3份」，專案價8,800+10%起。