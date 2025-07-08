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漢堡王套餐59折、金桔漢堡買1送1 麥當勞「大麥克、麥香魚換新衣」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「大麥克」的新包裝經特殊設計，操作順手又能展現大麥克經典感。圖／麥當勞提供
「大麥克」的新包裝經特殊設計，操作順手又能展現大麥克經典感。圖／麥當勞提供

麥當勞換新衣服了！為了減少環境負擔，麥當勞針對大麥克、麥香魚、6塊/10塊麥克鷄塊及蘋果派的包裝，將由「紙盒」轉換為「包裝紙」或「紙袋」，同時全面移除包裝紙內層的塑膠淋膜，進一步減少塑料的使用。

麥當勞自今年7月起，將部份產品包裝盒轉為包裝紙，並且針對產品特質進行量身打造。以「麥香魚」為例，因麵包是以蒸的方式調理，因此選用類似烤盤紙的包裝紙，藉此達到防油透氣效果。「大麥克」的包裝則是取經法國與韓國，透過包裝設計，讓新的包裝紙達到操作順手又能展現大麥克經典感的效果。根據麥當勞統計，經「盒轉紙」後，估計每年約可減少10,000棵樹木資源。

自2008年起，麥當勞包裝袋就不使用含有PFOA、PFOS等長鏈氟化物的防油劑，更在2024年將所有包裝袋，改為無添加氟化物的防油紙。今年七月起，麥當勞也移除所有包裝紙的內層塑膠淋膜，改以天然澱粉材質或矽材質取代，估計每年可減少使用86噸塑膠。

「漢堡王」自即日起推出「暑假限定套餐」，其中「暑遊三人分享餐」，包括經典華堡、勁濃培根烤腿堡、雙層田園鱈魚堡，還有洋蔥圈、辣薯球、薯條等副餐點心與飲品，每套原價663元，優惠價389元，現享59折。「暑遊雙享堡餐」則有勁濃安格斯牛肉堡、美式花生雙層脆雞堡，搭配洋蔥圈、辣薯球與飲品，每套原價453元，優惠價289元，享64折。

此外，恐龍套餐也雙人組合優惠，每套內含大恐龍脆豬牛肉堡、小恐龍雞排牛肉堡與雞塊、飲品，每套299元。7月10日至22日期間，針對「金桔系列漢堡」推出買1送1優惠，包括金桔黃金豬排堡、金桔安格斯牛肉堡、金桔海老堡均享優惠，兩個原價376元，優惠價188元。

「漢堡王」自即日起推出「暑假限定套餐」，現享59折起。圖／漢堡王提供
「漢堡王」自即日起推出「暑假限定套餐」，現享59折起。圖／漢堡王提供
包括大麥克、麥香魚包裝均由紙盒改為包裝紙。圖／麥當勞提供
包括大麥克、麥香魚包裝均由紙盒改為包裝紙。圖／麥當勞提供
麥當勞全新的包裝政策，估計每年約可減少10,000棵樹木資源，以及86噸塑膠。圖／麥當勞提供
麥當勞全新的包裝政策，估計每年約可減少10,000棵樹木資源，以及86噸塑膠。圖／麥當勞提供
麥當勞針對指定產品包裝由「紙盒」轉換為「包裝紙」或「紙袋」，同時全面移除包裝紙內層的塑膠淋膜。圖／麥當勞提供
麥當勞針對指定產品包裝由「紙盒」轉換為「包裝紙」或「紙袋」，同時全面移除包裝紙內層的塑膠淋膜。圖／麥當勞提供

大麥克 牛肉堡 麥當勞

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