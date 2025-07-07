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長榮航空202年夏季促銷 票價最低來回4041元起

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空推出2025年夏季促銷，精選多條暑假人氣航線，票價最低來回4,041元起。記者黃仲明／攝影
長榮航空推出2025年夏季促銷，精選多條暑假人氣航線，票價最低來回4,041元起。記者黃仲明／攝影

夏日旅遊熱潮開跑，長榮航空推出2025年夏季促銷，即日起至7月25日23時59分止，凡購買2025年9月30日前從台灣地區出發之指定航線，優惠票價83折起，桃園-宿霧來回4,041元起（未稅）、桃園-首爾來回6,373元起（未稅）、桃園-福岡來回8,730元起（未稅）；桃園-布里斯本來回17,591元起（未稅）、桃園-維也納來回34,096元起（未稅）、桃園-舊金山來回24,588元起（含稅）。

長榮航空指出，迎接夏天出遊，長榮航空與各大旅行社推出機加酒自由行產品「長榮大旅行家」。香港三天兩夜小旅行，體驗時尚、享受港點，最低6,288元起。義大利米蘭機加酒最低26,969元起，倫敦也只要26,430元起，各大旅行社還加碼提供交通票券、大禮包、行李配件等獨家超值好禮。

最後歡迎的日本自由行，本次活動還推出年中大回饋，景點包括東京迪士尼樂園以及即將開幕的沖繩JUNGLIA恐龍主題樂園。團體行程部分也有好康，阿拉斯加費爾班克斯8天極光之旅，含3晚極光狩獵和珍娜溫泉住宿，售價116,900起，7月31日前訂第二人再折7,000。美加雙國洛磯10日遊，暢遊西雅圖、溫哥華及三大國家公園，售價93,900起。

歐洲行程則有西班牙11天售價106,900起，葡萄牙11天售價104,900起，經典法比荷10天售價104,900起，北歐三峽灣13天售價157,900起，詳情可至長榮航空官網「旅遊產品推薦」了解更多。

長榮航空推出2025年夏季促銷，即日起至7月25日23:59止，凡購買2025年9月30日前從台灣地區出發之精選暑假人氣航線，最低優惠83折起。圖／長榮航空提供
長榮航空推出2025年夏季促銷，即日起至7月25日23:59止，凡購買2025年9月30日前從台灣地區出發之精選暑假人氣航線，最低優惠83折起。圖／長榮航空提供

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