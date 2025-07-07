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長榮航空2025年夏季促銷 指定航線優惠票價83折起

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空推出2025年夏季促銷，即日起至7月25日23:59止，凡購買2025年9月30日前從台灣地區出發之精選暑假人氣航線，最低優惠83折起。圖／長榮航空提供
長榮航空推出2025年夏季促銷，即日起至7月25日23:59止，凡購買2025年9月30日前從台灣地區出發之精選暑假人氣航線，最低優惠83折起。圖／長榮航空提供

長榮航空推出2025年夏季促銷，桃園-宿霧來回最低4041元起，桃園-首爾來回最低6373元起，長榮航空表示，即日起至7月25日晚間11時59分，凡購買2025年9月30日前從台灣地區出發的指定航線，優惠票價83折起。

今年暑假出國風潮強勢回歸，長榮航空表示，熱門亞洲航線，桃園-宿霧來回最低4041元起（未稅）、桃園-首爾來回最低6373元（(未稅）、桃園-清邁來回最低8575元起（未稅），桃園-福岡來回最低8730元起（未稅）。

歐美澳航線也有超值優惠，桃園-布里斯本來回最低1萬7591元起（未稅）、桃園-維也納來回最低3萬4096元起（未稅）、桃園-舊金山來回最低2萬4588元起（含稅），詳情可參考網頁

長榮航空與各大旅行社推出機加酒自由行產品「長榮大旅行家」，香港3天2夜最低6288元起；米蘭機加酒最低2萬6969元起、倫最低2萬6430元起，各大旅行社還加碼提供交通票券、大禮包、行李配件等獨家超值好禮，詳情可參考網頁

此外，團體行程也有好康，阿拉斯加費爾班克斯8天極光之旅，含3晚極光狩獵和珍娜溫泉住宿，售價11萬6900起，7月31日前訂第2人再折7000元；美加雙國洛磯10日遊，暢遊西雅圖、溫哥華及三大國家公園，售價9萬3900起。

西班牙11天售價10萬6900元起、葡萄牙11天售價10萬4900元起、經典法比荷10天售價10萬4900元起、北歐三峽灣13天售價15萬7900元起。

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