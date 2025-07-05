大買家紅利月！史上最大回饋「購物扣點1.5倍奉還」開跑
迎接暑假旺季商機，大買家年度「紅利月」活動正式登場，今年更祭出史上最大回饋，首度推出「購物扣點1.5倍奉還」，加碼吸引會員回流、活絡夏季買氣。凡會員於即日起至7月31日間累積使用紅利點數購物，大買家將以1.5倍奉還方式回饋，創下紅利制度實施以來最大加碼幅度。
大買家指出，目前全會員累積的紅利點數已達400萬點，平時可享最高10%購物折抵，紅利月期間再推出多項專屬優惠商品，點數花得更超值。
例如冷凍加拿大波士頓龍蝦每尾原價350元，扣5點紅利後優惠價僅300元；資生堂百優乳霜原價1,890元，扣20點優惠價1,690元；Hikers 65吋QLED智能聯網顯示器原價1萬2,900元，扣200點現省3,000，優惠價只要9,900元。
此外，今年首度加碼回饋，活動期間會員凡累積扣點達100點，即可於活動結束後額外獲贈150點紅利，相當於「用點數不僅可折抵消費，還能賺更多紅利」，優惠加倍、回饋更超值。
大買家表示，透過紅利月活動，不僅鼓勵會員將點數用在刀口上，也希望讓消費者感受到紅利制度的實際價值，進一步提升會員黏著度與品牌忠誠度。活動即日起至7月31日止，限時限量，敬請把握機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言