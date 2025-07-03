燦坤聯名霹靂布袋戲 推會員特典多重優惠搶暑假商機

隨著暑假消費旺季的到來，各大零售通路與電商平台正積極展開促銷攻勢，以搶攻夏季商機。燦坤3C家電今年再度攜手本土原創IP霹靂布袋戲，自7月4日至7月15日限時12天，推出今夏最大促銷檔期《霹靂黃龍逗鬧熱》會員特典系列活動。

此次會員特典活動豐富多元，提供實質回饋。燦坤祭出會員消費滿額天天抽燦坤K幣，最高有機會抽中17,888元。消費寵物價與樂齡商品，憑發票可抽三星新旗艦摺疊手機。會員使用50元K幣折抵消費，還能再抽限量KINYO20吋行李箱。

燦坤表示，活動期間來店打卡即贈PILI線上看21天影音體驗卡，消費滿488元並出示燦坤APP或使用50元K幣，可換購限量「燦坤霹靂熱鬧帆布袋」。信用卡優惠方面，台新燦坤聯名卡最高現折1,400元，指定銀行信用卡最高回饋8,500元刷卡金。

此外，全館消費滿額有機會帶走iPadAir、水波爐、PS5主機+Switch2同捆組合、按摩椅等豪禮，Surpass會員再享最高5,000元燦坤K幣。

面對極端氣候，空調與除濕機需求攀升。燦坤會員特典期間購買指定空調、除濕機享6重好康，包含獨家滿額禮、政府節能補助加退稅、長達10年延長保固，以及VVIP級尊榮安裝服務。購買空調還有機會抽Apple家族好禮。

在Apple產品方面，燦坤表示，作為全台擁有最多Apple專櫃的3C家電通路，提供熱銷品優惠。13.6吋MacbookAirM4256G享會員優惠價34,900元並贈好禮包，教育價資格者再折3,500元。iPadAir11吋M3128G享會員優惠價19,900元並贈好禮包，教育價資格者再折1,700元。舊換新折抵金額更可加碼25%。

全球賣缺貨的任天堂新一代遊戲主機Switch2將於7月10日在台正式上市，燦坤已開放預購Switch2瑪利歐賽車世界同捆組合，預購會員價15,580元，並可加購保固。開賣日當天，指定門市取貨或購機的前20名消費者，可獲贈獨家特典。

針對暑假娛樂，SONYPS5光碟版主機（Slim1TB）享會員優惠價17,580元，買就送艾爾登法環與露營椅，限量50組。因應Windows10終止更新，燦坤推出Windows11獨家優惠，宏碁acer16吋AI筆電享限時優惠價18,900元並贈原廠配件，限量300台。聯想Lenovo15.6吋AI電競筆電享限時優惠價34,990元並贈獨家配件，限量300台。多款電競桌機與螢幕也同步優惠。

燦坤行銷長兼開發長李經緯指出，鑑於去年房市買氣旺，交屋案件增加，燦坤的WanDau服務持續獲建案合作夥伴青睞。這項服務曾獲英特爾創新突破獎，有效提升服務差異化。7月WanDau服務更引入中興保全與一太衛浴設備兩家新策略夥伴，共同為消費者打造更完善的智慧寓所。

燦坤也積極拓展寵物與樂齡生態圈。今年4月推出全台首創「毛小孩專屬會員卡」制度，發行「燦汪卡」與「燦喵卡」，提供專屬商品優惠與策略合作夥伴商圈優惠。

即日起至7月31日新申辦寵物卡享專屬入會寵愛禮4選1，並加碼贈限量燦坤K幣。多項指定寵物商品獨享「寵物價」，最低66折起。寵物卡合作夥伴涵蓋東森寵物、慈愛動物醫院等，提供多元寵愛優惠。

鑑於台灣邁入超高齡社會，燦坤於今年5月正式啟動「樂齡CARE服務平台」，首波在全台13家門市導入。此平台提供Caring遠距孝親、Advised-RepairingAI虛擬修繕師與Enrichment樂齡生活教練三大服務，旨在透過科技解決長輩在3C使用上的問題、照護痛點與數位落差。這項創新服務不僅獲經濟部商業發展署支持，也為3C通路開創服務新藍海。