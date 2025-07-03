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這夏超 High！遠百竹北年中慶購物享14%回饋

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠百竹北超級年中慶開跑，最高享14%回饋，嗨翻夏季購物盛典。業者／提供
遠百竹北超級年中慶開跑，最高享14%回饋，嗨翻夏季購物盛典。業者／提供

暑假來臨，夏季購物盛典也揭開序幕，遠百（2903）竹北即日起至7月20日推出這夏超HIGH超級年中慶，最高享14%回饋，購物超有感，補貨趁現在。

年中慶超嗨回饋！遠百竹北表示，百貨服飾首13日當日累計滿5,000元送500元、保健器材/BOSE當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元；持9大銀行信用卡全館當日單筆分六期刷滿5,000元送200元、首6日持9大銀行信用卡於1F國際精品當日單筆分六期刷滿1萬元送500元，回饋一波波，快來遠百竹北盡情享受夏日購物盛典。

動態活動也嗨翻天！遠百竹北7月4日邀請到新生代人氣獨立樂團「八青哥」來到館內熱情開唱、7月12日首次與縣竹縣動物保護防疫所合作，舉辦狂犬疫苗免費施打，快帶著家中毛寶貝來參加活動、7月20日與新竹縣政府教育處合作「星光閃耀島」邀請近20所高中職社團進行聯合成果發表，並邀請藝人李浩瑋熱情開唱，與大家共度青春洋溢的夏夜。

信用卡 年中慶 遠百

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