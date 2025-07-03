辣雞翅免費吃！德州鮮切牛排攜手Red Bull 限時打造電力之夜

全美最大連鎖牛排品牌「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」，攜手世界銷量第一能量飲料品牌Red Bull與美國肉類出口協會，在台推出期間限定「能量不斷電組合餐」，799元起享有高品質美國火烤牛排、手工鮮製配菜、人氣開胃菜與超強能量調飲。此外， 全台6間分店7月每週六晚上還有「電力之夜Red Bull Tetris」全球挑戰賽；台北復興、台中、竹北三間分店，將依序舉行限定3場「不斷電派對」。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排「能量不斷電組合餐」以「電力指數」為主軸，基本款「POWER UP能量起跑餐」售價799元起，包含6盎司火烤德州牛排、自選鮮製配菜1道，另搭配開胃菜小份凱薩沙拉與Red Bull無酒精調飲（「桃氣外掛」或「閃耀登場」擇一）1杯。開胃菜亦可加價升級為迷你起司漢堡（含薯條）或酥炸花枝圈。

除基本款以外，還有進階版8盎司火烤德州牛排「STAY CHARGED續航升級餐」（加價129元），以及終極版12oz.肋眼牛排「FULLY LOADED滿電強攻餐」（加價799元），以滿載動力的美式料理，搭配Red Bull能量調飲，讓人在炎炎夏日食慾大開。

為達到全方位「回血」，Texas Roadhouse首度與Red Bull攜手推出4款限定調飲。「閃耀登場」以Red Bull巨峰葡萄風味注入乳酸與蘇打，口感清爽繽紛；「桃氣外掛」選用Red Bull無糖野莓風味，並加入蜜桃果泥交織烏龍清香；「薄荷電波」（有酒精）以Red Bull經典原味加入薄荷、蘭姆酒與萊姆，蘭姆酒風味清透，層層釋放沁涼；「魅力電流」（有酒精）將Red Bull巨峰葡萄風味融合蜜桃與伏特加，酸甜奔放。

此外，搶搭「Red Bull Tetris 全球挑戰賽」風潮，Texas Roadhouse於7月5日起每週六晚間18:00至21:00，全台6間餐廳展開「電力之夜」，不僅店內音樂將換成電音風格，還可在店內直接挑戰三分鐘Red Bull Tetris俄羅斯方塊遊戲，贏家有機會前進杜拜、參與國際賽事。訂位時標註「參加電力之夜」，就可免費獲得德州辣雞翅與Red Bull Tetris限量包裝罐一組。

在台北復興、台中、竹北三間Texas Roadhouse分店，將依序分別於7月19日、26日與8月2日舉辦三場「不斷電派對」，邀請知名DJ團體「國語作業簿」坐鎮，屆時營業時間更將延長至午夜12點，採售票制度，1人799元，票價含專屬餐點（德州辣雞翅2腿2翅、半份酥炸花枝圈、厚切薯條與指定Red Bull限定調飲1杯），預期將High爆週末夜。