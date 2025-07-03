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Mister Donut×丸亀製麵「新品買6送2」！雪系町「日系新口味」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雪系町生ドーナツ推出新品「焦糖布町」、「金莎可可」。圖／雪系町生ドーナツ提供
雪系町生ドーナツ推出新品「焦糖布町」、「金莎可可」。圖／雪系町生ドーナツ提供

Mister Donut繼2023年首度推出生波堤系列後，今年重新調整生波堤配方，帶給民眾全新的輕盈體驗。7月4日起，Mister Donut也攜手丸亀製麵，將麵團中加入「豆皮」，推出「鰹魚醬油豆皮生波堤」、「豆香豆皮生波堤」等全新聯名商品。另還有「番茄豆皮豬肉派」、「明太子麻糬派」等聯名新品同步登場，還可享「買5送1」、「買6送2」上市優惠。

全新配方中，使「生波堤」麵糰經過高溫製程後仍可保有柔軟度及延展性，擁有雲朵般的軟綿口感，本次Mister Donut攜手丸亀製麵，在麵糰中添加人氣配料「豆皮」，推出豆皮生波堤。其中「鰹魚醬油豆皮生波堤」以丸亀製麵招牌商品「豆皮烏龍麵」為主題，外層裹上鰹魚醬油沾醬，並撒上鰹魚及海苔點綴，提升入口香氣，每顆50元；「豆香豆皮生波堤」則透過豆皮、豆香粉加強風味層次，帶來雙重豆香感受，每顆50元。

另外本次聯名也以丸亀製麵的番茄雞肉烏龍麵、明太蛋拌烏龍麵為靈感，設計「番茄豆皮豬肉派」、「明太子麻糬派」，還有「鰹魚醬油糰子」新登場，每個55～75元。7月4日至7月8日期間，可享新品「買5送1」、「買6送2」限時優惠，即日起還可享指定飲品「第2杯5折」。

日本生甜甜圈專賣店「雪系町生ドーナツ」，為慶祝品牌開幕滿月，推出新品「焦糖布町」，將一顆完整的焦糖布丁放置於甜甜圈上，並擠上焦糖卡士達醬。不僅具有甘甜風味與迷人奶香，還帶著焦糖微苦的成熟尾韻，每顆90元。同樣新登場的「金莎可可」使用知名義大利巧克力榛果醬製作，將甜甜圈沾上滿滿一層榛果可可醬，再沾上堅果巧克力與杏仁角，整體口感與風味充滿驚喜與趣味，每顆75元。

此外，由2023年日本麵包大賽最高金獎殊榮、日籍客座主廚橋爪謙典共同攜手聯名完成的「提拉米蘇雪福」，將甜甜圈橫剖切半抹上香濃醇厚咖啡醬，另搭配提拉米蘇、麻糬皮、可可粉等元素，堆疊出三種甜品的豐富層次，並具有濃郁的日式風情，每個100元。慶祝新品上市，雪系町生ドーナツ推出「經典再進化」禮盒，內含有提拉米蘇雪福、金莎可可、焦糖布町、優格藍莓、杜拜巧克力各一，售價415元，並贈送「花生乳加口味生甜甜圈」一個，每日限量30組。

Mister Donut攜手丸亀製麵，推出「鰹魚醬油豆皮生波堤」、「豆香豆皮生波堤」等全新聯名商品。圖／Mister Donut提供
Mister Donut攜手丸亀製麵，推出「鰹魚醬油豆皮生波堤」、「豆香豆皮生波堤」等全新聯名商品。圖／Mister Donut提供
「焦糖布町」與「提拉米蘇雪福」，各為90、100元。圖／雪系町生ドーナツ提供
「焦糖布町」與「提拉米蘇雪福」，各為90、100元。圖／雪系町生ドーナツ提供
「鰹魚醬油豆皮生波堤」以「豆皮烏龍麵」為主題，外層裹上鰹魚醬油沾醬，並撒上鰹魚及海苔點綴，每顆50元。圖／Mister Donut提供
「鰹魚醬油豆皮生波堤」以「豆皮烏龍麵」為主題，外層裹上鰹魚醬油沾醬，並撒上鰹魚及海苔點綴，每顆50元。圖／Mister Donut提供

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