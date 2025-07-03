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高鐵假期推暑期優惠 更加碼涼夏好禮

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

暑假開跑，高鐵假期推出，即日起至9月30日推出高鐵假期「Cool夏玩北高」主題，台北、高雄超過40間飯店，入住指定飯店就送台北捷運24小時卡或高雄MeNGo24小時交通電子券，若從台北出發至左營、入住高雄旗津道沙灘酒店為例，每人只要3,250元起，加贈高雄MeNGo24小時交通電子券；同時，高鐵假期推出「來去沁涼一夏」專案，旅客入住台中、台南近20間飯店，就可獲贈冰品、飲品、小物等涼夏好禮。

高鐵假期「Cool夏玩北高」主題，產品包含高鐵來回車票＋飯店住宿一晚＋轉乘交通卡，一次搞定交通、住宿，同時鼓勵旅客多加利用公共運輸。以左營出發至台北、入住台北艾麗希爾頓格芮精選酒店為例，每人只要4,695元起，除可獲得台北捷運24小時卡，7月31日至8月4日出發，再加送「2025 台灣美食展」門票；若從台北出發至左營、入住高雄旗津道沙灘酒店為例，每人只要3,250元起，加贈高雄MeNGo24小時交通電子券，7月26日-8月10日期間出發，訂購此專案每筆訂單贈「高雄熊．二用束口袋」乙個，此外，入住旅客名字有「旗津風箏節」任一字同音，再享飯店小禮。今夏到北、高，無論旅遊還是參加各大展演活動，高鐵假期「Cool夏玩北高」都能讓您好好玩一「夏」。

高鐵假期「來去沁涼一夏」專案，產品包含高鐵來回車票＋飯店住宿一晚＋沁涼消暑飲品或冰品，以台北出發至台南，入住台南晶英酒店為例，每人只要3,850元起，再贈蜷尾家冰品、面膜等好禮；台北出發至台中，入住台中富信大飯店，每人只要2,070元起，再贈迎賓飲料。

 針對喜愛戶外旅遊的旅客，「來去沁涼一夏」專案則有多條南投消暑勝地的1日豐富行可供選擇，無論是南投杉林溪享受芬多精散策、水上靜覽日月潭湖光山色及SUP體驗，還是到清境農場避暑踏青，享受四周群山環繞、草原連綿、羊隻成群的美景，高鐵假期都能滿足您的需求。特別推薦高鐵假期「南投杉林溪．忘憂森林．松瀧岩瀑布1日豐富行」，專案內容包含高鐵來回車票+接駁+導覽，輕鬆出遊避暑，台北出發每人只要2,520元起。今年暑假，就讓高鐵假期「Cool夏玩北高」和「來去沁涼一夏」專案，帶您輕鬆創造充滿歡聲笑語的美好夏日。

冰品 高鐵

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