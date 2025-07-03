香蕉超人！全家活動讓他花700爽吃155根香蕉 網友：快蕉教我

營養又美味的香蕉受到不少人的喜愛，近日全家推出「全家蕉朋友」的活動，讓一名網友只花了700元就獲得155根香蕉，成了名副其實的「香蕉超人」。

有網友在threads上發文，表示自己花了700元，得到「50+6+99根香蕉」，一共155根，並分享自己是如何辦到的。

他表示自己先到全家APP「隨買跨店取」購買香蕉，「這樣比較便宜」，在店面兌換後會以原價積點，1元1點，積到1000點就可以兌換「全家蕉朋友」活動的全部獎項，「總共得到6+99根香蕉」。

根據全家官網，本次能夠參加活動的品項有「香蕉單入」、「大號香蕉」、「高地山採蕉2入包」、「香蕉2入包」以及「香蕉家庭號（常溫原果）」，要注意你購買的品項能否參與積點。

而原PO之所以會使用隨買跨店取，是因為這樣在購買時有七折優惠，但在兌換時還是能以「原價」獲得積分。

此活動的時間是從6月25日至8月5日，也就是說，如果想獲得額外的105根香蕉，就要在8月5日之前兌換完50根香蕉。

而用積分兌換來的香蕉，有6根的兌換效期是到8月12日，99根的則是到115年的8月31日，可以吃一整年。

有網友好奇這樣是否真的比較划算，「這樣換算下來1根4.5元，算便宜，還是市場價呢？」對此有其他網友留言，價格確實更為優惠，且全家的香蕉品質很好，分批兌換的機制也可以避免一次買太多放到發黑的問題，「身為穿梭於市場的主婦：很便宜！」、「我看過全家的香蕉，有的滿大根的，外皮也乾淨，我個人覺得滿便宜」。