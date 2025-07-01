南市環局攜手3夜市減塑開跑 折價券、抽獎雙重好康

為提升環保意識，台南市環保局推出「減塑要足GO 自備新食代」減廢活動，今起至9月30日，於永康區復華夜市、東區大益夜市及北區小北觀光夜市同步辦減塑抽獎，鼓勵市民自備環保餐具及購物袋，用行動實踐減廢生活。

活動期間，民眾只要自備環保餐盒、碗、杯或購物袋前往3處指定夜市，在營業期間掃描現場QR Code，完成簡單登記，即可參加抽獎。預計10月公開抽出60名幸運得主，贈送每人100元夜市抵用券1張，3個夜市各20張，自備逛夜市不僅環保，還有機會拿好禮。

另，7月4日周五晚間6點半至8點半，於曾獲中央評比為環保夜市特優獎的「復華夜市」設有宣導攤位，當日凡自備環保用品前往，即可獲得30元夜市折價券（限量100張），並可同步登記參與抽獎。

環保局長許仁澤說，此次行動以歷年環保夜市商圈為主軸，透過設立宣導攤位、舉辦互動活動與提供環保好禮，提升市民對減廢行動與友善店家的支持。環保局也持續協助商圈導入回收設備、輔導商家減少一次性用品，甚至提供器具補助，未來也將邀集更多業者一起加入減廢行列。