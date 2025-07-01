Xiaomi手環10 NFC內建超級悠遊卡 App加值送百元回饋金

具備超級悠遊卡功能的小米手環再推新款！悠遊卡公司再度攜手台灣小米，正式推出全新智慧穿戴裝置「Xiaomi手環10 NFC」，內建超級悠遊卡，提供用戶便利的感應支付體驗。自即日起至9月30日止，凡購買台灣小米販售的「Xiaomi手環10 NFC」，並完成新增悠遊卡程序後，透過Easy Wallet App內的悠遊卡加值機加值100元以上，即可獲得100元悠遊付回饋金，活動限量10,000名，送完為止。

延續去年廣受用戶喜愛的「Xiaomi手環9 NFC」，新一代「Xiaomi手環10 NFC」不僅具備時間顯示、睡眠監測、超過150種運動模式等智慧功能，更內建升級版超級悠遊卡，單筆交易上限可達1萬元。錶面可直接查詢卡片餘額外，也支援透過Easy Wallet App直接加值卡片，搭車、停車場支付、小額消費都能隨手使用，讓日常消費更加簡便快速。