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省3347元！漢堡王「最新優惠券」24種方案 現享買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王推出全新優惠券「優惠大FUN送」。圖／漢堡王提供
漢堡王推出全新優惠券「優惠大FUN送」。圖／漢堡王提供

暑假到來，漢堡王推出全新優惠券「優惠大FUN送」，全券共24款商品組合，包括有4款明星商品買1送1，還有單人餐、雙人餐優惠，一次用完可省達3,347元。

漢堡王將自7月1日～9月30日期間推出「暑期優惠大FUN送優惠券」，可使用至9月30日，共計有24款商品組合，其中包含16款全新方案。「1+1自由配69元」納入「美式研磨（中）」，適合搭配漢堡、雞塊或雞薯條等點心。另外中杯飲料、薯條（小）、洋蔥圈（小）、4塊雞塊等4種品項，則可享「買1送1」方案，現省38～55元。

「雙堡組合」優惠，本季新優惠包括「兩堡任選自由配 129元」和「A＋B隨你配 159元」兩種全新搭配方案。「兩堡任選自由配」共有小華堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、雙起士培根牛肉堡4種經典堡款，讓民眾自由搭配；而「A＋B隨你配」中，A區共有經典脆雞堡、洋蔥圈烤牛堡等3款漢堡可以選擇，再搭配B區的華堡、勁濃安格斯牛肉堡、雙層田園華鱈魚堡（3選1），優惠價159元，最多可省95元。

優惠券中，並有6款全新「單人滿足餐」，其中「小華堡4件組套餐」，內含小華堡、雞薯條和洋蔥圈，原價285元，優惠價159元，現省126元。「雙人激省餐」中，延續BBQ培根牛肉堡和經典脆雞堡雙人餐，另外還有「勁濃安格斯牛堡＋雙起士培根牛肉堡雙人套餐」，優惠價269元，現省195元。其他還有「午茶點心組」等優惠，滿足不同消費者的喜好。

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