旅天下夏季線上旅展登場 早鳥最高折1萬5

2025下半年新增國定連假，帶動旅遊規劃的彈性與頻率，旅天下（6961）看準連假帶動旅遊動能，加重布局下半年與明年市場，即日起至7月31日啟動夏季線上旅展，並將於7月18日至21日參與2025年STE台北國際夏季旅展（攤位編號：B608）。

2025年STE台北國際夏季旅展以「10在好玩！旅天下帶你飛」為主題，祭出「清倉一口價、早鳥最高折1萬5、揪人優惠、STE現場搶購」四大好康，凡於旅展現場下單即贈旅行收納袋，全台門市消費滿額並以全支付付款，登錄活動再享最高9%全點回饋。

旅天下觀察，因2025下半年連假增加、2026年寒假加春節連假長達30天，加上台幣走強、國際局勢動盪，導致市場憂心油價走揚，機票成本攀升，已有不少旅客提前規劃下半年至明年的旅程，整體訂單量較前一年同期成長逾2成，且訂單能見度直達明年三月，熱門產品集中於日本、韓國賞楓、滑雪與歐洲長天數行程。

其中冬季滑雪行程表現亮眼，受惠於去年日本雪況佳、滑雪體驗良好，今年回頭客激增，旅天下瞄準商機，特別推出「北海道札幌白色燈樹節滑雪5日」，安排專業教練教學並提供滑雪裝備，深受家庭族與滑雪初學者青睞。

旅天下暑假清倉開跑，熱門航點一口價，推出「函館夜景.螃蟹吃到飽5日」保證入住四晚溫泉，其中一晚升等五星大倉集團日航二世谷飯店，每人20,500元起。

「韓國首爾愛寶樂園暢玩5日」安排觀賞COEX美人魚秀，每人16,888元起。「泰國浪漫粉紅沙灘.海鮮燒烤.按摩5＋1日」19,900元起，第二人再折萬元。另外，「杜拜阿布達比清真寺.哈里發塔8日」36,999元起、「埃及金字塔.紅海渡假勝地10日」免4萬，皆挑戰市場最低價！若不想跟團，也有「沖繩精品酒店自由行4日」含稅、加碼送Wi-Fi機，每人13,988元起。

早鳥預購祭出短線最高折3,000元，長線最高折15,000元。短線部分，日本「東北花卷.仙台藏王紅葉纜車5日」一次走訪7大賞楓名所，七月底前下訂即享2,000元回饋，每人40,900元起。跨年首推「香港跨年煙火3日」入住都會海逸酒店，可於酒店「貴賓閣」高樓層賞維多利亞港煙火，免去人擠人，超值價16,999元起，第二人優惠3,000元。

長程線則推出「北歐極光破冰船10日」第二人減價15,000元，特別安排住宿玻璃屋，讓旅客輕鬆享受極光。「尼泊爾奇旺國家公園9日」77,900元起，第二人最高折萬元。「紐西蘭南北島冰河船12日」前往紐西蘭第二大湖Lake Te Anau地下洞穴欣賞南半球特有的藍光螢火蟲， 早鳥折扣後每人123,900元起。

旅伴揪越多，優惠越猛，旅天下揪團特惠限時開跑！「日本東北花卷猊鼻溪5日」團報最高每人折1,798元。「釜山自由行5日」贈1日包車及送機，揪滿4人成行，原價17,688元直接折扣2,000元。歐洲則推出「法國巴黎羅浮宮8日」安排塞納河遊船午宴，8人同遊現省1,800元，每人61,100元起。另外，想體驗海上假期的旅客有福了！「麗星郵輪探索星號宮古島3日」推出4人同行2人免費超殺價格，平均每人僅需7,600元起。