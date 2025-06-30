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麗寶樂園暑假海陸空3選2優惠活動 明天起到8月31日

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
麗寶樂園馬拉灣今年適逢25周年，以粉紅浪潮對抗酷暑，推出「Pink一夏」主題活動，以粉紅陽傘、氣墊沙發、造型泳圈、粉嫩浪板等布置。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園馬拉灣今年適逢25周年，以粉紅浪潮對抗酷暑，推出「Pink一夏」主題活動，以粉紅陽傘、氣墊沙發、造型泳圈、粉嫩浪板等布置。圖／麗寶樂園提供

暑假已到，麗寶樂園渡假區水陸樂園推出主題活動，「海陸空3選2」優惠，購買探索世界或馬拉灣任一票種後，加價100元，即可升等暢遊雙園或搭乘天空之夢摩天輪。

麗寶樂園推出「海陸空3選2」優惠，活動自7月1日開跑至8月31日，在探索世界或馬拉灣現場票亭購買門票時加價100元，可升等為「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」，限當日使用完畢；現場加入麗寶樂園渡假區會員，不須加價即可直接免費升等3選2。7月5日至8月31日，探索世界雙人月光票499元。

麗寶水樂園馬拉灣今年適逢25周年，以粉紅浪潮對抗酷暑，推出「Pink一夏」主題活動，以粉紅陽傘、氣墊沙發、造型泳圈、粉嫩浪板等布置。

麗寶樂園馬拉灣今年適逢25周年，以粉紅浪潮對抗酷暑，推出「Pink一夏」主題活動，以粉紅陽傘、氣墊沙發、造型泳圈、粉嫩浪板等布置。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園馬拉灣今年適逢25周年，以粉紅浪潮對抗酷暑，推出「Pink一夏」主題活動，以粉紅陽傘、氣墊沙發、造型泳圈、粉嫩浪板等布置。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園暑假海陸空3選2優惠活動，明天起到8月31日。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園暑假海陸空3選2優惠活動，明天起到8月31日。圖／麗寶樂園提供

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