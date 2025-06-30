麗寶樂園暑假海陸空3選2優惠活動 明天起到8月31日

暑假已到，麗寶樂園渡假區水陸樂園推出主題活動，「海陸空3選2」優惠，購買探索世界或馬拉灣任一票種後，加價100元，即可升等暢遊雙園或搭乘天空之夢摩天輪。

麗寶樂園推出「海陸空3選2」優惠，活動自7月1日開跑至8月31日，在探索世界或馬拉灣現場票亭購買門票時加價100元，可升等為「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」，限當日使用完畢；現場加入麗寶樂園渡假區會員，不須加價即可直接免費升等3選2。7月5日至8月31日，探索世界雙人月光票499元。