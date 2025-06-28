快訊

債蛙淚崩…台幣強升逼債蛙跳船！美債ETF半年狂拋近千億

星巴克「買1送1」又來了！連續2天、星冰樂全系列都行

高雄鬧區86歲老翁騎鐵馬闖紅燈... 遭重機騎士撞飛慘死

星巴克「買1送1」又來了！連續2天、星冰樂全系列都行

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
星巴克近來優惠不斷，接連推出「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克近來優惠不斷，接連推出「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克「買一送一」又來了！星巴克宣布6月30日、7月1日連續2天，推出「一起迎接下半年．好友分享日」的「買一送一」活動，活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，其中並未排除星冰樂系列。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

要注意的是，以上活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市包括松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。詳細優惠內容依星巴克網站公告為準。

星巴克宣布6月30日、7月1日連續2天，推出「一起迎接下半年．好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布6月30日、7月1日連續2天，推出「一起迎接下半年．好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網

高鐵 星巴克

延伸閱讀

星巴克「買一送一」最後一天！明天「第二杯半價」接棒

大陸咖啡市場內捲「1杯美式最低7元」！謝金河讚羅智先當年1操作：高明的交易

星巴克「買1送1」再多兩天！這次不指定品項 連續2天「大杯飲品買一送一」 星冰樂、星沁爽任你點

星巴克x「miffy杯緣子」療癒登場！ 3款「超萌盲盒」限量滿額贈、指定飲品限時「買一送一」搶喝星冰樂

相關新聞

星巴克「買1送1」又來了！連續2天、星冰樂全系列都行

星巴克「買一送一」又來了！星巴克宣布6月30日、7月1日連續2天，推出「一起迎接下半年．好友分享日」的「買一送一」活動，...

foodpanda「天天65折」好評再加碼 7月底前單筆最高折168元

foodpanda推出的「天天省天天爽，天天65折優惠」活動第一波成效亮眼，開跑5周活動期間全台消費者總共爽省2.7億元...

麥當勞連7天「金選咖啡買1送1」！套餐現省13元起

麥當勞APP自6月25日至7月1日，限時推出「金選美式咖啡買1送1」優惠券；針對LINE官方帳號「隨買店取」，還有「金選...

星巴克「買一送一」再推兩天！太頻繁？網友：很期待

星巴克買一送一才過兩天，又將於明、後兩天6/25～6/26再推「好友分享日」。

SOGO年中慶開跑 聯名卡首推刷3000就送180

遠東SOGO台北店、天母店夏季購物大檔年中慶今起至7月6日展開，中國信託SOGO聯名卡特別加碼為年中慶帶來歷年最好回饋。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。