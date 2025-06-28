星巴克「買1送1」又來了！連續2天、星冰樂全系列都行

星巴克「買一送一」又來了！星巴克宣布6月30日、7月1日連續2天，推出「一起迎接下半年．好友分享日」的「買一送一」活動，活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，其中並未排除星冰樂系列。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。