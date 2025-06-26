foodpanda「天天65折」好評再加碼 7月底前單筆最高折168元

foodpanda推出的「天天省天天爽，天天65折優惠」活動第一波成效亮眼，開跑5周活動期間全台消費者總共爽省2.7億元。為回饋熱烈支持，活動將加碼延長至7月31日，攜手全台7,000家店家，開啟第二波爽省爽吃計畫，包含鬆餅、炸雞到手搖飲，學生最愛、全台熱銷品牌，怎麼點都划算。

根據foodpanda數據，首波活動期間日本料理訂單成長達120%，成為訂單成長黑馬。王品集團石二鍋的招牌石頭鍋訂單倍增、麻古茶坊高山金萱奪下手搖冠軍、拉亞漢堡的風味燒肉千層蛋餅則默默奪下早餐王者寶座，展現台灣人「花小錢吃好料」的強大實力。

活動也帶動消費者更加精打細算，最省消費者單月靠優惠與pandapro滿額免外送服務費福利，省下17,546元；訂單最多者單月狂點96次，平均每天3.2次。pandapro會員訂單量更飆升近7成，展現驚人的會員黏著力。

第二波優惠將自6月30日起至7月31日開跑，消費滿額輸入優惠碼「天天省天天爽」即享6.5折優惠，單筆最高折抵168元。全台7,000家店將加入「天天65折優惠」行列，包括小木屋鬆餅、胖老爹、可不可熟成紅茶、迷客夏、龜記、茶湯會等，全面瞄準學生族與日常高頻率餐飲場景，天天享優惠，不管怎麼選都省。