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麥當勞連7天「金選咖啡買1送1」！套餐現省13元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞限時推出「金選美式咖啡買1送1」。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「金選美式咖啡買1送1」。圖／麥當勞提供

麥當勞APP自6月25日至7月1日，限時推出「金選美式咖啡買1送1」優惠券；針對LINE官方帳號「隨買店取」，還有「金選咖啡系列買5送5」限時優惠，為咖啡愛好者帶來生活小確幸。

麥當勞McCafé全新力作「金選咖啡」系列，嚴選來自衣索比亞西達摩，與坦尚尼亞吉力馬札羅的咖啡豆製成，並擁有國際環保組織雨林聯盟認證，具有馥郁果香與順滑口感。6月24日至7月7日，麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」搶先推出「金選咖啡系列買5送5」量購優惠，包括美式(冰/熱)、那堤(冰/熱)皆享有優惠，各限量2,000組。

6月25日至7月1日，麥當勞APP則推出「金選美式咖啡買1送1」優惠，每組優惠價60元。另外同時期的早餐時段，選購「豬肉滿福堡加蛋＋金選美式咖啡(冰/熱)」，優惠價89元，現省13元；早餐及一般時段選購「麥香魚＋金選美式咖啡(冰/熱)」，優惠價80元，現省14元起。

麥當勞推出「豬肉滿福堡加蛋＋金選美式咖啡(冰/熱)」、「麥香魚堡＋金選美式咖啡(冰/熱)」組合優惠。圖／麥當勞提供
麥當勞推出「豬肉滿福堡加蛋＋金選美式咖啡(冰/熱)」、「麥香魚堡＋金選美式咖啡(冰/熱)」組合優惠。圖／麥當勞提供

麥當勞 咖啡豆

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