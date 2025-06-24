星巴克「買一送一」再推兩天！太頻繁？網友：很期待

星巴克買一送一才過兩天，又將於明、後兩天6/25～6/26再推「好友分享日」。

活動當日11:00～20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。網友期待的星冰樂與冷萃咖啡都在其中，但優惠品項仍依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

對此活動，有網友提議「買一送一太頻繁」，恐傷及品牌價值和市場定位，但多數網友還是認為，「超期待」、「謝謝星巴克」、「我愛買一送一絕對買爆」，也有網友提議「直接降價」，討論熱烈。

此次活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。活動詳情請依星巴克網站公告為準。