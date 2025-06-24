SOGO年中慶開跑 聯名卡首推刷3000就送180

遠東SOGO台北店、天母店夏季購物大檔年中慶今起至7月6日展開，中國信託SOGO聯名卡特別加碼為年中慶帶來歷年最好回饋。忠孝館除了有最受歡迎的夏季日本展回歸，日系服飾換季折扣、涼夏女鞋一雙7折、第二雙5折，輕鬆入手夏裝。復興館隨著國際精品逐步升級改裝，年中慶也迎來7樓男裝區暌違18年首度大改裝，此外，精品早秋新品已到貨4成，還可以趁年中慶優惠，直接入手最新品。

近來國際局勢緊繃，以伊戰爭讓全球金融市場戒備。遠東SOGO總經理吳素吟指出，今年國際政經局勢動盪，消費心態轉趨保守，當中高端客層受影響較少，但對百貨最主力的中高端客層而言，現在花錢會稍微保留，因此，百貨更要比的是商品力，此外局勢因素也催動黃金避險需求。今年遠東SOGO年中慶業績目標為20億，抓持平達成。

SOGO年中慶攜手8家指定銀行刷卡優惠，包括化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5,000元送300元電子抵用券；今年年中慶首度端出刷中信SOGO聯名卡3,000元就送180元電子抵用券(6%)，加上聯名卡原本4%回饋，合併最高10%回饋，除了端出歷年年中慶最好優惠，也讓卡友輕鬆就可達回饋門檻，吸引消費者出手更有誘因。

此外，家電、珠寶、黃金等業種滿1萬元送500元電子抵用券；國際精品滿2萬元送1,000元電子抵用券；復興館一線精品及指定精品滿3萬元送1,000元電子抵用券。迎接暑假家庭客與聚餐需求，刷聯名卡吃美食同享優惠，即日起於指定餐廳美食街享9折/9.5折之外，7月1日起至9月30日再享餐飲加碼滿500元贈35元、2,000元贈140元電子抵用券，年中慶期間最高11%優惠(含店內3%回饋)。