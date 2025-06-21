星巴克「買一送一」！只有一天、這次有3款星冰樂

星巴克「買一送一」回來了！星巴克宣布在6月23日，推出「夏日推薦．指定品項．好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項包括檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、美式咖啡（含特選）、馥列白（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、蜜柚紅茶、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、芒果火龍果冰雪星沁爽。每人每次至多「買二送二」，飲料限當場一次領取。