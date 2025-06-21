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好市多1款「精品水果」折價近百元！會員狂掃貨：水份多又甜

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期好市多上架第二批美國空運水蜜桃，同樣是1.8公斤，跟上一批相比便宜了99元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期好市多新上架第二批「美國黃金水蜜桃」，一箱約有8-10顆，售價630元，和上一批相比，每箱便宜99元，大讚「看起來似乎蠻好吃的」。

貼文一出後，不少吃過的網友都大推，紛紛表示「汁超多，好吃」、「每年都會買」、「放到軟後吃起來很甜」、「很好吃，放軟真的又甜又多汁」、「好吃，但一定要放到軟」、「上周買了一盒白桃，放室溫讓它變軟，超級好吃；後來買黃桃也很好吃，一樣水份多又甜」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「黃金水蜜桃偏酸，白肉水蜜桃比較好吃」、「黃桃多汁，但甜度不高」、「香氣十足，但放軟後吃起來還是有點酸」、「黃桃是酸的」、「放到全軟了才吃，還是酸！」。

美國 水蜜桃 好市多

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