聽新聞
0:00 / 0:00
好市多1款「精品水果」折價近百元！會員狂掃貨：水份多又甜
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期好市多上架第二批美國空運水蜜桃，同樣是1.8公斤，跟上一批相比便宜了99元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期好市多新上架第二批「美國黃金水蜜桃」，一箱約有8-10顆，售價630元，和上一批相比，每箱便宜99元，大讚「看起來似乎蠻好吃的」。
貼文一出後，不少吃過的網友都大推，紛紛表示「汁超多，好吃」、「每年都會買」、「放到軟後吃起來很甜」、「很好吃，放軟真的又甜又多汁」、「好吃，但一定要放到軟」、「上周買了一盒白桃，放室溫讓它變軟，超級好吃；後來買黃桃也很好吃，一樣水份多又甜」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「黃金水蜜桃偏酸，白肉水蜜桃比較好吃」、「黃桃多汁，但甜度不高」、「香氣十足，但放軟後吃起來還是有點酸」、「黃桃是酸的」、「放到全軟了才吃，還是酸！」。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言