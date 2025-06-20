聽新聞
0:00 / 0:00
暑假桃園7館舍集章可獲限量好禮 打卡抽氣泡水機快報名
今年暑假，桃園市客家局結合轄下7大客家館舍，共同推出夏日玩客島暑期活動，活動自7月1日開跑至8月31日止，以「跳島旅行」為概念，打造7座充滿客家文化驚喜的「文化冒險島」，並規畫集章遊戲及打卡任務，可獲得限量冰霸杯，還有機會將氣泡水機、超商禮卡等實用好禮帶回家，部分活動需先上網報名，民眾要搶要快。
客家局長范姜泰基說，夏日玩客島以7座主題館舍為據點，每座館舍皆展現不同主題的文化探索空間，營造出7種風格的冒險體驗，展現出客家文化豐富的多元性。例如桃園市客家文化館針對親子家庭推出專屬活動，包含夏令營與互動闖關；台灣客家茶文化館結合採茶、製茶與品茗體驗，深入介紹客茶文化；北區客家會館則鎖定年輕族群，融入Beatbox與客語童謠元素，呈現創新風貌。
1895乙未保台紀念公園藉由歷史走讀與體驗，傳達客家義勇軍保鄉衛土的精神。其他如鍾肇政文學園區透過文學賞析與創作活動，崙坪文化地景園區結合在地工藝、藝術展演，及永安海螺文化體驗園區呈現海客文化與濱海風情，皆展現出客家文化的深度與廣度。透過不同主題設計，民眾可依興趣自由選擇，也鼓勵大家以「跳島式」方式串聯7館，深入感受每一處的文化精髓。
活動也有「跳島挑戰」集章遊戲與「Hakka冒險王 單島社群打卡任務」7月1日至8月31日，下載桃園市民卡APP並造訪不同館舍即可參加「跳島挑戰」，集滿3個章可兌換限量杯套，5個章可兌換限量野餐墊，完成7館探訪還能獲得限量冰霸杯。
另於7月12日至21日推出「Hakka冒險王 單島社群打卡任務」，只要於任一館舍完成打卡、留言並標記朋友，即可參加抽獎，有機會帶回氣泡水機、超商禮卡等實用好禮，更多活動詳情與報名資訊，請上客家局官網或粉絲專頁查詢。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言