暑假桃園7館舍集章可獲限量好禮 打卡抽氣泡水機快報名

今年暑假，桃園市客家局結合轄下7大客家館舍，共同推出夏日玩客島暑期活動，活動自7月1日開跑至8月31日止，以「跳島旅行」為概念，打造7座充滿客家文化驚喜的「文化冒險島」，並規畫集章遊戲及打卡任務，可獲得限量冰霸杯，還有機會將氣泡水機、超商禮卡等實用好禮帶回家，部分活動需先上網報名，民眾要搶要快。

客家局長范姜泰基說，夏日玩客島以7座主題館舍為據點，每座館舍皆展現不同主題的文化探索空間，營造出7種風格的冒險體驗，展現出客家文化豐富的多元性。例如桃園市客家文化館針對親子家庭推出專屬活動，包含夏令營與互動闖關；台灣客家茶文化館結合採茶、製茶與品茗體驗，深入介紹客茶文化；北區客家會館則鎖定年輕族群，融入Beatbox與客語童謠元素，呈現創新風貌。

1895乙未保台紀念公園藉由歷史走讀與體驗，傳達客家義勇軍保鄉衛土的精神。其他如鍾肇政文學園區透過文學賞析與創作活動，崙坪文化地景園區結合在地工藝、藝術展演，及永安海螺文化體驗園區呈現海客文化與濱海風情，皆展現出客家文化的深度與廣度。透過不同主題設計，民眾可依興趣自由選擇，也鼓勵大家以「跳島式」方式串聯7館，深入感受每一處的文化精髓。

活動也有「跳島挑戰」集章遊戲與「Hakka冒險王 單島社群打卡任務」7月1日至8月31日，下載桃園市民卡APP並造訪不同館舍即可參加「跳島挑戰」，集滿3個章可兌換限量杯套，5個章可兌換限量野餐墊，完成7館探訪還能獲得限量冰霸杯。