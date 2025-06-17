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H&M慶祝進駐台灣10周年 全台門市全店9折限時優惠
2015年2月13日，H&M在台北信義區微風松高開出全台首間旗艦店，首店商品涵蓋男女裝、青少年裝、童裝、運動系列以及H&M HOME時尚家居系列，今年H&M迎來進駐台灣市場的第十年。
H&M十年以來持續深耕台灣市場，陸續拓展至台中、高雄、新竹、桃園等地，將「讓時尚服務於大眾」的品牌理念帶給更多時尚愛好者。
6月18日至28日，為了感謝台灣消費者一路以來的支持與陪伴，H&M台灣將盛大舉辦十周年慶典，活動期間，全台實體門市推出全店9折限時優惠，每日前10名購物顧客還可獲得限量十周年紀念禮，數量有限，送完為止。
H&M展望未來，將持續投入更多資源，優化購物體驗、拓展商品系列，並引進更多創新服務，期望在台灣打造一個更具包容性、創意與永續精神的時尚平台，一起迎接下一個精彩十年。
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