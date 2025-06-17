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華信航空6月18日至6月25日 限時推出國內航線66折優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華信航空示意圖。（華信航空提供）中央社
華信航空示意圖。（華信航空提供）中央社

華信航空為慶祝成立34周年，推出「華信航空34周年國內航線66折」限時優惠活動，凡於2025年6月18-25日活動期間，透過華信航空官方APP購票，輸入專屬折扣碼「HBD666」，即可享有全額票價66折的超值優惠，限量1,000名，售完為止。

華信航空本次推出的66折限時優惠活動，除高雄-馬祖南竿航線外，涵蓋所有國內航線，搭乘期間適用於2025年10月1日至2026年1月31日的平日航班。無論是安排家庭旅遊、商務差旅或放鬆小旅行，經濟又實惠，敬請把握良機、上網搶購。

華信航空持續優化官網與手機APP購票流程，華信航空新版APP整合各項必備功能，讓旅客在APP「行程管理」內就能一站處理開票/入票/退票、更改/取消行程等操作，還有網路報到及加入登機證，都能在華信航空APP輕鬆完成，大幅提升使用便利性。現在立即下載使用華信APP，輸入專屬折扣碼「HBD666」，就可享有超級優惠價暢玩金門、澎湖、馬祖、台東及花蓮，華信航空帶你玩GO台灣之美。

華信航空 航線 APP

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