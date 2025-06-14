2杯大杯星沁爽只要168元！星巴克連續18天優惠今開跑
「誰是你的夏日心動戀人？」這是今夏星巴克數位體驗的最新遊戲，透過幾個提問，幫你配對你的命定對象。活動自今（6/14）起至7/1，活動期間，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得專屬優惠，活動詳情請依星巴克網站公告為準。
此活動是一個「夏日戀愛實境秀」的心理測驗，將可找到能與你談場夏日戀愛的心動戀人，並獲得星巴克優惠券，體驗全新上市飲品，例如「兩杯大杯星沁爽只要168元」。其中設計有8位星沁爽戀人，搭襯8種夏日戀愛風格，也吻合了星沁爽的各種酸甜滋味。
測驗從此進入：https://ooopenlab.cc/quiz/rN4nCDTtdyQ7m5BMmzJP。
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