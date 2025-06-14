原價2千！好市多「人氣獵奇商品」出清497元 會員笑歪：恥度太高

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「水上漂浮氣墊」原價要2千元，正在出清特價497元，讓她相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多汐止店發現一款「鬥牛造型水上漂浮氣墊」，讓她直言「遠遠就看到這個特殊造型，走近一看也太大了吧，小孩看了又愛又怕」。

根據好市多標示牌，這款鬥牛造型水上漂浮氣墊共有3個氣囊，氣墊上設有5個耐用手把，承載重量約為91公斤，同時包裝內附有修補用的補片，原價1999元，現在出清特價497元。

貼文一出後，多數網友都表示「太低能了這個，立刻出發前往好市多」、「Costco專賣恥度很高的東西」、「在賣場的時候遠看以為是蟑螂」、「第一眼以為蟑螂」、「這隻在美國很受歡迎，水裡路上都遇過，跟美國酒吧的電動牛一樣」、「這很好玩餒～上個月就買了，可以很多個小孩一起玩，就是體積有點大，收納時要自備打氣機，抽空氣比較方便」、「上次在溪邊看別人玩，幾個大人為了騎上牛，瘋狂的翻船」。