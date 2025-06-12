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買3送3、買6送6！三商「檸檬炸雞」送炸雞桶　現省411

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
三商炸雞推出買「6塊檸檬炸雞桶」送「6塊義式炸雞桶」優惠活動。圖／三商炸雞提供
三商炸雞推出買「6塊檸檬炸雞桶」送「6塊義式炸雞桶」優惠活動。圖／三商炸雞提供

迎接畢業季，「三商炸雞」推出夏季限定新品「檸檬炸雞桶」，將雞肉以新鮮檸檬與多種辛香料醃製入味，再裹粉酥炸至金黃上桌。藉由檸檬酸爽的滋味，賦予炸雞清新層次。為慶祝新品登場，即日起至7月2日期間「檸檬炸雞」限時推出「買3送3」優惠，原價420元，優惠價210元。內用、外帶均享優惠。

除此之外，針對畢業季的聚餐需求，凡購買「6塊檸檬炸雞桶」，加贈「6塊義式炸雞桶」，原價810元，優惠價399元。6月底前，使用全支付結帳，單筆滿200元可享3%全點回饋。另外會員使用點數兌換優惠券，憑券可享優惠價389元。

王品集團旗下3大火鍋「和牛涮」、「向辣麻辣鍋」及「尬鍋」，即日起到6月30日前，同步推出畢業活動。其中「和牛涮」凡於活動期間加入官方LINE帳號並領取優惠券，兩人同行內用消費768元以上套餐，憑券即可獲得「日本A5和牛」1份，累贈無上限。6月底前平日內用消費768元以上套餐，還能享「極上和牛鞍下無限點吃到飽」，加價49元可升級關西壽喜燒。（優惠不得併用）

「尬鍋」自即日起新推出「蒜頭蛤蜊炒雞」、「剝皮辣椒炒雞」與「台式三杯炒雞湯頭」。6月30日前，內用升級兩客炒雞湯並出示活動畫面，送「台式炸物拼盤」。另外，活動期間4人以上同行，皆穿校服、畢業服或出示學生證用餐，全桌可享有88折優惠。

主打和牛海鮮吃到飽的「向辣」，即日起到6月30日期間，到店用餐消費2客套餐，其中1位秀出學生證，每桌能兌換「日本生食級干貝」1份。

活動期間穿校服、畢業服或出示學生證至尬鍋用餐，全桌可享有88折優惠。圖／王品提供
活動期間穿校服、畢業服或出示學生證至尬鍋用餐，全桌可享有88折優惠。圖／王品提供
會員憑優惠券用餐，「和牛涮」加贈「日本A5和牛」。圖／王品提供
會員憑優惠券用餐，「和牛涮」加贈「日本A5和牛」。圖／王品提供

日本 套餐 吃到飽

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