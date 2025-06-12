巴菲特愛店副牌S&W Grill 超巨漢堡40分鐘內完食免錢

巴菲特最愛的牛排館Smith & Wollensky旗下副品牌S&W Butcher 's Shop，將於6月16日正式更名為 S&W Grill，升級為精緻美式料理，原先店內附設的精品肉舖已轉型為線上商城，持續提供優質原塊牛肉與乾式熟成牛排的宅配選購。

S&W Grill全新菜單以經典美式為基礎，延伸出更具深度且多元性的料理陣容，跳脫傳統美式餐廳的框架。首度提供S&W引以為傲的乾式熟成牛排，更規畫多款牛肉料理，包括牛排塔可、牛排三明治和燉牛肉乾拌麵等，同時加入如油封鴨腿、美式炸雞鬆餅和BBQ嫩烤豬小排等特色肉品。海鮮料理也全面升級，包括烤龍蝦、香料鑲中卷與烤鮪魚排，提供海陸兼具、適合共享的豐盛選擇。

大獲好評的巨大漢堡也霸氣回歸，升級版本再進化，不僅重量加重、高度增高，更要堆疊出兼具份量與美味的極致體驗。全新S&W巨大漢堡70盎司（約2公斤），結合三層12 盎司乾式熟成牛肉漢堡排、三層10 盎司美式炸雞、一層牛肉熱狗和一層炙烤鮮蝦，四款肉品採用不同的烹飪技法展現出食材特色與風味層次；再加上鳳梨、酥脆培根、自製培根醬、焦糖洋蔥、牛排美乃滋和切達起司，堆砌出高達22公分的震撼視覺。

S&W巨大漢堡搭配上招牌脆薯與炸洋蔥，整份餐點總重量達3公斤，適合4人分享，每份售價2,380元，供應期間為6月23日至7月31日止。餐廳同步推出「巨大漢堡大胃王挑戰賽」，限時40分鐘內完食即免費招待，並加贈2,500元S&W Grill餐券。

此外，歡慶品牌升級，自6月16日起至7月15日止，推出「好四成雙」限時雙重優惠。第一重優惠是只要四人同行、並於社群打卡新店名，即贈飲品4杯，可選擇無酒精飲品或啤酒，價值760元；第二重優惠則是不限人數、單筆消費滿4,000元（不含服務費）即現折500元。

◎S&W Grill

．訂位專線：02-2725-1200 ．線上訂位：https://reurl.cc/Q4aYVO

．地址：台北市忠孝東路五段68號4樓（微風信義）

．營業時間：週日～周三 11:00～21:30 週四～周六 11:00～22:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

．Smith & Wollensky網路商城：https://smithandwollensky.com.tw/zh_TW/shop