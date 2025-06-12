好市多618線上夏日年中慶 消費滿8,800現折618元

好市多618線上夏日年中慶今日登場，超過兩百項的特惠商品，優惠八折起跳。活動從6月12日到18日，尤其是6月18日當天，只要消費滿8,800元，輸入優惠券代碼立刻現折618元。Costco線上購物刷好市多富邦聯名卡還可獲得好多金3%回饋無上限，除了到賣場選購，線上購物同樣為會員帶來多樣選擇，輕鬆滿足不同生活所需。

好市多在這次的618夏日線上年中慶主打涼夏商品，包括冷房必備的節能風扇，多種尺寸配上省電直流，不僅省下電費又過得涼爽。若想上山避暑露營歡聚，大容量的單溫控行動冰箱直接下殺萬元有找。好市多APP並有多款夏日特惠商品供選購。

其次，居家健身Home Gym風潮來襲，宅家也能輕鬆維持體態。蛋白粉不管什麼口味，開罐即飲或是加水沖泡，好市多618線上夏日年中慶精挑細選上架礦泉水、健身車、還有運動後必備的放鬆按摩票券，當然好身材更要有精美服飾襯托，好市多提供多款服飾選擇，線上下單還享3%回饋。

面對夏季消費需求升溫，好市多推出一系列線上夏日特惠活動，主打家電、美容家電、視聽設備、進口食品與居家生活用品等品類，提供多項優惠組合與選擇。此次活動品項涵蓋咖啡機、美髮造型器、影音設備及居家裝飾等，部分大型商品亦提供基本安裝服務。好市多表示，盼透過線上通路優惠，滿足會員夏季換季與生活升級所需。