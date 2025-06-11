六福莊暑假限時專案 6月底前預訂免費招待第4-6位入住

關西六福莊今年暑假推出超人氣的「金夏PUNCH住房專案」，提供三天兩夜與兩天一夜兩種選擇，可自由搭配假期安排。入住即可享有水陸雙樂園無限次進出手環，還加贈豐盛早餐、淺山農事體驗，以及非洲探險遊戲島暢玩。

就要放暑假了，還不知道帶孩子去哪裡放電嗎？想帶孩子來六福村主題樂園玩個過癮，又擔心一天玩不夠？那就直接入住「關西六福莊生態渡假旅館」，來趟水陸雙享、親近動物的小旅行吧。

即日起至6月30日前預訂，還可享限時早鳥優惠，無論是「旺日」或「暑假平旺日」皆不加價，「假日」與「暑假假日」加價則享五折優惠，更加碼招待第4至第6位旅客免費入住（不含專案內容），超高CP值。

專案適用入住期間為6月21日至9月7日，三人同行入住熱門的「肯亞藍天房」樓中樓房型，專案包含活力早餐、三份水陸雙樂園入園手環，以及非洲探險遊戲島和淺山農場生態導覽。兩天一夜專案價$8,800+10%、三天兩夜專案價$15,300+10%。

此外，今年7月1日至8月31日，六福莊推出限時「動物體驗優惠」，讓親子同遊不只好玩，更能寓教於樂。活動期間，3至11歲兒童不分平假日皆享五折優惠，12歲以上旅客平日六折、假日八五折，可體驗「犀望巴士」、「福豚生態體驗」、「狐獴觀察」等多項與動物零距離的互動行程。