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身份證有1或9「流沙豬仔包」只要1元！點點心開新店了
緯豆集團旗下人氣港式點心品牌「點點心」，將於6月11日進駐台北信義區ATT 4 FUN，開設第19間分店。預計6月11日起試營運，6月12日正式開幕，開幕首五日推出門市限量優惠活動，凡消費滿額且身分證有「1、9」任一數字，「流沙豬仔包」優惠價1元。
「點點心」以創意港點、可愛造型著稱，獲得許多家庭客與年輕族群青睞，除了人氣招牌餐點豬仔流沙包、韭黃鮮蝦腸粉、蟹子燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃...等，近年也增加許多適合分享的熱炒煲仔、造型蒸包、炸點。本次新開幕的ATT 4 FUN信義店，融入音樂豬仔、唱歌豬仔等全新視覺元素，還有以「小精靈」為靈感的LED燈光櫃台牆面，更添用餐氣氛。全店佔地近60坪，規劃64席座位，為首間全卡座門市。
開幕首五日（6月12日至6月16日）單筆消費滿千，且身分證含「1、9」任一數字，即可以1元入手招牌餐點「流沙豬仔包」，原價138元，每日限量30份。
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