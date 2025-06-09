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六福村青春出遊季699 揪團穿制服入園暢玩享「青春價」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六福村推出制服六福村青春出遊季活動，穿制服入園享青春價699元。圖／六福提供
六福村推出制服六福村青春出遊季活動，穿制服入園享青春價699元。圖／六福提供

六福村推出「青春出遊季」優惠活動，即日起至6月27日止，只要穿著有校名的制服/運動服來六福村，就可以享有暢玩青春價699元入園，要幫大家勾起那段青春無敵、熱血夢想的回憶，一起「制服六福村」。

許多人都認為，學生時期是一生中最快樂的時光。畢竟出社會後，就在工作、家庭與生活間奔波，讓人心情緊繃的難以放鬆。回首過去的學生生活，無論是當時的單純懵懂或是血氣方剛，都會發出會心一笑，畢竟過去的青春熱血，已經被現實生活制伏在心底。

今年夏天，六福村主題遊樂園要用「制服」，為大家重新找回被制伏在心裡的青春熱血，「制定」一場青春熱血夢。即日起至2025年6月27日止，【制服六福村：青春出遊季】優惠活動，凡穿著附有學校名稱或LOGO的整套制服、運動服 (水手服、系服不適用)，即可享有優惠價699元入園，輕鬆玩遍多項人氣設施，開啟專屬於你跟好友之間的夏日歡樂模式。

無論是剛放暑假的學生、還是被生活壓力壓得喘不過氣的上班族們，趕快穿上懷念的學生制服，來六福村開一場充滿笑聲與尖叫的制服派對/制服同學會吧！在「笑傲飛鷹」的高空旋轉裡喊出熱血，在「火山歷險」的水花四濺中感受青春汗水，六福村陪大家一起重溫熱血青春。

此外，廣受大小朋友歡迎的六福水樂園，即將於2025年6月21日至9月7日熱情開放，以希臘的碧海藍天打造出沉浸式氛圍，多項人氣設施：碧海藍天造浪池、激流勇士、6度C冰凍滑道等，都超級消暑，滿足你對夏天的所有想像。

搶在開園之前，六福水樂園特別推出預購優惠，2025年6月15日前於六福村官方商城限時上架，六福水樂園入園門票享優惠價$490/張，鼓勵大小朋友們，趕緊安排預約今年夏天的消暑行程。

碧海藍天 制服

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