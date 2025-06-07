蜜桃粉粿新登場！日出茶太「真蜜桃」系列「買一送一」

台灣手搖飲品牌 「Chatime 日出茶太」迎來創立20周年，目前足跡已拓展至全球63個國家地區，為慶祝這個重要時刻，Chatime日出茶太推出升級版「真蜜桃系列」飲品，同步祭出限量買一送一及第二杯半價的優惠。

優惠自即日起至7月24日，凡於官方Facebook或Instagram指定貼文留言，即可獲得「真蜜桃系列」買一送一與第二杯半價優惠券，憑券至全台門市消費兌換，數量有限，贈完為止，每人每次限購兩組。

此次新品是以Chatime日出茶太20年來最暢銷商品之一、「蜜桃春芽」為研發靈感，全新飲品以特製的窨雪茉莉茶為基底，搭配獨家手工製作「Q彈蜜桃粉粿」，一口喝下，可感受到飽滿蜜桃果丁香氣與Q彈滑嫩的粉粿咀嚼感，新品包括「蜜桃粉粿輕乳茶」、「蜜桃粉粿乳酸」。