好市多牛乳限時下殺！一票會員瘋搶貨：掃了10組

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期好市多賣的紐西蘭牛奶又降價，2瓶1.5公升的牛奶只要159元，換算下來每公升53元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現「紐西蘭牛奶」1.5公升兩入組又降價，限時特價159元，換算下來1公升只要53元，且保存期限可到八月。

貼文一出後，不少網友都表示「終於覺得繳年費是值得的」、「1公升53元，真的有便宜了」、「這個好喝！買過一次就一直買下去了」、「每次上架就被掃光，都買不到」、「看到不是限量商品，我直接掃了五組，反正也沒喝過，想說試試看，回家馬上開了一罐，結果我們全家立刻秒殺！再去買五組回來囤貨」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「覺得味道比較淡一點！」、「這款味道比較騷」、「澳洲、紐西蘭是放牧飼養，喝起來感覺比較淡，還會比較有草味」、「鮮乳是台灣獨步全球的東西，這款實際就是用超高溫殺菌的鮮乳」、「這保存期不是鮮乳？對保久乳沒意見，但在台灣要叫鮮乳，得有鮮乳貼紙，還是要避免爭議比較好」。