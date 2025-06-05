僅此一天！越捷航空全航線機票66%折扣 手刀快搶
便宜機票來了，旅人們準備手刀快搶！越捷航空驚喜宣布，將於2025年6月6日限時一天，推出6.6快閃促銷活動，預計在23小時內釋出66,666張Eco經濟艙機票66%折扣優惠，涵蓋其所有國內與國際航線。
旅客需在台灣時間2025年6月6日凌晨01:00至6月7日凌晨00:00，透過越捷航空官網www.vietjetair.com或Vietjet Air行動應用程式訂票，輸入優惠代碼「 SUPERSALE66」，即可立即享有Eco機票66%折扣優惠（不含稅金）。優惠適用於2025年8月18日至11月30日之航班，正好規劃秋冬旅程。
越捷航空提供從台北、台中、高雄直飛胡志明市、河內與富國島的多元航網，其中，富國島更是越南唯一對全球旅客提供30天免簽的度假天堂。從越南出發，也可輕鬆轉往亞太主要城市，包括東南亞、澳洲及印度等地，展開豐富多站的旅遊體驗。
此優惠活動亦為慶祝即將登場的國際級音樂盛事「K-Star Spark in Vietnam 2025」暖身，越捷航空為該活動官方指定航空夥伴。音樂節將於2025年6月21日在越南首都河內盛大舉行，如果計畫前往河內美亭體育場參加K-Star Spark 音樂節，還能享有越捷專屬福利，包括幸運抽獎贈送G-Dragon應援燈或特定航班免費機票（優惠條件與細則請洽官網）、活動攤位互動遊戲及其他驚喜。
【2025報稅季來了】
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