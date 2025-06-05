僅此一天！越捷航空全航線機票66%折扣 手刀快搶

便宜機票來了，旅人們準備手刀快搶！越捷航空驚喜宣布，將於2025年6月6日限時一天，推出6.6快閃促銷活動，預計在23小時內釋出66,666張Eco經濟艙機票66%折扣優惠，涵蓋其所有國內與國際航線。

旅客需在台灣時間2025年6月6日凌晨01:00至6月7日凌晨00:00，透過越捷航空官網www.vietjetair.com或Vietjet Air行動應用程式訂票，輸入優惠代碼「 SUPERSALE66」，即可立即享有Eco機票66%折扣優惠（不含稅金）。優惠適用於2025年8月18日至11月30日之航班，正好規劃秋冬旅程。

越捷航空提供從台北、台中、高雄直飛胡志明市、河內與富國島的多元航網，其中，富國島更是越南唯一對全球旅客提供30天免簽的度假天堂。從越南出發，也可輕鬆轉往亞太主要城市，包括東南亞、澳洲及印度等地，展開豐富多站的旅遊體驗。