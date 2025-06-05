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拿坡里「蔥花肉鬆餅皮」好台味！必勝客外帶大披薩199

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「拿坡里」全新推出「蔥花肉鬆餅皮」。圖／拿坡里提供
「拿坡里」全新推出「蔥花肉鬆餅皮」。圖／拿坡里提供

你喜歡吃「披薩邊」嗎？連鎖披薩「拿坡里」今夏翻轉印象，全新推出「蔥花肉鬆餅皮」，將披薩外圈餅皮捲入台灣本土蔥花、新東陽古早味肉鬆，衝造出宛若台式麵包的復古熟悉感，也令餅皮滋味大大升級。即日起凡購買任一大披薩加價60元，即可升級「蔥花肉鬆餅皮」。

除此之外，拿坡里也玩轉創意，攜手日本百年咖哩品牌「S&B」，推出聯名新品「咖意薯哩披薩」。披薩底醬選用S&B金牌咖哩塊熬煮，濃郁香氣撲鼻，加上豬肉餡、火腿、洋蔥與酥脆薯條，具有滿滿的層次風味，大披薩原價390元，優惠價300元；小披薩原價290元，優惠價200元。即日起，凡購買聯名新品「咖意薯哩披薩」，即贈「S&B咖哩塊造型便條本」1個，贈完為止。

必勝客即日起推出新品「義式培根黃金薯比薩」，結合義式肉腸、炙烤培根與精選豬肉等配料，再融入番茄紅醬，最後點綴薯金幣、莫札瑞拉起司，大比薩售價565元，小比薩320元。即日起至6月18日，「必勝客」推出「618尖叫自由點」優惠。平日外帶大比薩優惠價199元，共有義式培根黃金薯比薩、夏威夷、熱帶鳳梨海鮮總匯等9種口味，最多現省461元；另外還有和風章魚燒、超級總匯、海鮮比薩等10種口味大披薩可選，外帶價299元。

此外，即日起黃金雞柳條、酥炸杏鮑菇、黃金和風鱈魚塊或德國芝心腸等人氣副食4選1，優惠價68元；「個人比薩豪爽餐」提供5種口味個人比薩，搭配指定副食與飲料，優惠價179元。另外還有「小比薩分享餐」、「大比薩分享餐」、「派對激省餐」等不同優惠方案，最高現省1,089元。

必勝客推出新口味「義式培根黃金薯比薩」，搭配優惠方案，大披薩199元起。圖／必勝客提供
必勝客推出新口味「義式培根黃金薯比薩」，搭配優惠方案，大披薩199元起。圖／必勝客提供
必勝客推出派對激省餐，3個大比薩加副食3選2，優惠價999元，現省1,089元。圖／必勝客提供
必勝客推出派對激省餐，3個大比薩加副食3選2，優惠價999元，現省1,089元。圖／必勝客提供
拿坡里攜手日本百年咖哩品牌「S&B」，推出聯名新品「咖意薯哩披薩」。圖／拿坡里提供
拿坡里攜手日本百年咖哩品牌「S&B」，推出聯名新品「咖意薯哩披薩」。圖／拿坡里提供

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