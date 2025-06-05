快訊

教授生存／減免授課機制失靈 新進助理教授被榨乾熱情

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對…民代：祖靈會生氣

台灣最新50大富豪出爐！富邦蔡家兄弟重返榜首 林百里退居第2

聽新聞
0:00 / 0:00

小北百貨歡慶國際父親節 大杯現煮咖啡買一送一

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
小北百貨慶祝國際父親節，現煮咖啡買一送一。圖／小北百貨提供
小北百貨慶祝國際父親節，現煮咖啡買一送一。圖／小北百貨提供

6月15日是國際父親節小北百貨也以行動慶祝，當天，推出咖啡買一送一優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯，平均一杯最低只要23元。平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓消費者用銅板價也能輕鬆享用咖啡。

全台共有195家實體門市的連鎖品牌「小北百貨」，希望24小時的服務全面深化，特從北中南挑選 49家門市，精選UCC咖啡豆及優質鮮奶，提供現煮咖啡的服務，讓消費者24小時都能享用超值好喝的「SHOWBA Caf′e」。

小北百貨公關經理吳澄彥也提醒，在品味咖啡的同時，全台門市還有天天超過300件商品特價，現在加入小北會員還送110元優惠券，詳細活動辦法，可關注小北百貨粉專之活動公告。

SHOWBA Caf′e 價格資訊：

● 大杯美式咖啡（冷/熱）45元，長期7折價32元。

● 大杯拿鐵咖啡（冷/熱）55元，長期7折價39元。

咖啡買一送一： 6/15國際父親節優惠

咖啡限定門市： http://pse.is/5a4wuf

小北百貨FB粉專https://www.facebook.com/ShowBa

父親節 小北百貨 咖啡豆

延伸閱讀

打造台南運河咖啡音樂一條街 黃偉哲：2026有新光景

新葡苑「推車港點吃到飽」回來了！雙北兩店限定「777元吃到爽」、加碼「4人同行1人免費」 這家再霸氣加贈「燒臘三拼」

桃園「繡球花秘境」免費開放！討論度超過陽明山 大面積「藍紫繡球花」朝聖拍到飽

咖啡配保健品小心營養素白吃了？營養專家教這吃法最NG

相關新聞

拿坡里「蔥花肉鬆餅皮」好台味！必勝客外帶大披薩199

你喜歡吃「披薩邊」嗎？連鎖披薩「拿坡里」今夏翻轉印象，全新推出「蔥花肉鬆餅皮」，將披薩外圈餅皮捲入台灣本土蔥花、新東陽古...

小北百貨歡慶國際父親節 大杯現煮咖啡買一送一

6月15日是國際父親節，小北百貨也以行動慶祝，當天，推出咖啡買一送一優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡...

星野 TOMAMU 度假村推台灣專屬優惠 即起至10月31日

星野TOMAMU度假村，為回饋台灣旅客的支持與喜愛，推出期間限定台灣市場專屬優惠。凡透過官方台灣總代理 Rolisa T...

六福水樂園6月21日開戰 限時11天門票預購優惠價490元

迎接炎炎夏天，北台灣最受大小朋友歡迎的六福水樂園，即將在6月21日盛大開園。六福村特別推出預售優惠，自6月5日到6月15...

迎暑期旺季 遠傳原號漫遊加1元多1GB、吃到飽一天99元

遠傳（4904）表示，隨著暑假來臨，無論家庭出遊、商務差旅、還是獨自冒險，流暢的網路連線不可或缺。遠傳也宣布推出，原號漫...

新光三越年中慶點數超好用 免消費扣點先拿購物金

全台百貨會員數最多的新光三越，截至目前擁有418萬會員，新光三越統計，比較去年同期，今年會員數與會員點數雙雙成長，至今有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。