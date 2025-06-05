小北百貨歡慶國際父親節 大杯現煮咖啡買一送一

6月15日是國際父親節，小北百貨也以行動慶祝，當天，推出咖啡買一送一優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯，平均一杯最低只要23元。平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓消費者用銅板價也能輕鬆享用咖啡。

全台共有195家實體門市的連鎖品牌「小北百貨」，希望24小時的服務全面深化，特從北中南挑選 49家門市，精選UCC咖啡豆及優質鮮奶，提供現煮咖啡的服務，讓消費者24小時都能享用超值好喝的「SHOWBA Caf′e」。

小北百貨公關經理吳澄彥也提醒，在品味咖啡的同時，全台門市還有天天超過300件商品特價，現在加入小北會員還送110元優惠券，詳細活動辦法，可關注小北百貨粉專之活動公告。

SHOWBA Caf′e 價格資訊：

● 大杯美式咖啡（冷/熱）45元，長期7折價32元。

● 大杯拿鐵咖啡（冷/熱）55元，長期7折價39元。

咖啡買一送一： 6/15國際父親節優惠

咖啡限定門市： http://pse.is/5a4wuf

小北百貨FB粉專https://www.facebook.com/ShowBa