星野 TOMAMU 度假村推台灣專屬優惠 即起至10月31日

星野TOMAMU度假村，為回饋台灣旅客的支持與喜愛，推出期間限定台灣市場專屬優惠。凡透過官方台灣總代理 Rolisa Tour 預訂住宿期間為即日起至2025年10月31日之客房，即可尊享免費新千歲機場接送巴士服務，並可於入住期間參加精選巴士一日遊行程，暢遊北海道魅力景點。

優惠所包含的兩種巴士一日遊路線，包括，旭川名勝美食一日遊，行程涵蓋富良野起士工房、OTOKOYAMA SAKE PARK、日本知名的旭川拉麵村，以及旭山動物園，適合喜愛在地美食與文化體驗的旅客；盡享美瑛富良野一日遊，深入北海道自然景觀腹地，造訪麓鄉展望台、富良野果醬園、富田農場、四季彩之丘、青池、白鬚瀑布與精靈露台，盡覽夏季最迷人的花田與絕美地景。

除了一日遊行程外，度假村內於夏季亦舉辦多項限定活動，為旅客提供多元且豐富的休閒體驗，像是，農場啤酒花園，結合北海道在地乳製品與TOMAMU特製精釀啤酒，邀賓客在清新自然中品味道地風味，感受北海道夏日獨有的輕盈氛圍；哈密瓜香檳露台，於夏季夜晚開放，提供北海道當季哈密瓜與香檳的奢華搭配，是品味與視覺兼具的限定饗宴；雲海平台，度假村象徵景點，夏季清晨可搭乘纜車登高，欣賞隨風漂浮的壯麗雲海，為旅程增添難忘記憶。

此優惠活動僅適用透過台灣總代理Rolisa Tour預訂之個人旅遊之旅客，巴士座位有限，訂完為止。