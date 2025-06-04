六福水樂園6月21日開戰 限時11天門票預購優惠價490元

迎接炎炎夏天，北台灣最受大小朋友歡迎的六福水樂園，即將在6月21日盛大開園。六福村特別推出預售優惠，自6月5日到6月15日，限時11天於六福村官方商城預售，六福水樂園入園門票預購優惠價490元；玩一天不過癮，那就選擇關西六福莊的金夏PUNCH暑假住房專案，三人成行$8,800+10%起，6月底前預訂還能再享旺日/暑假平旺日免加價優惠，同樣包含六福村水陸雙樂園暢玩。

六福水樂園將於6月21日至9月7日熱情開放，園區內擁有多項人氣必玩設施，包括碧海藍天造浪池、激流勇士、大漩渦，還有水溫只有6度C冰凍滑道等，都超受遊客歡迎。無論是喜歡刺激冒險，還是偏好輕鬆愜意，六福水樂園都能滿足對夏天的所有想像。搶在開園之前，六福水樂園推出入園票預購優惠，自2025年6月5日至6月15日，限時11天，於六福村官方商城開放預售，六福水樂園入園門票預購優惠價每張490元。

另外，關西六福莊針對暑假推出【金夏PUNCH暑假住房專案】，三人成行，不僅可入住超受歡迎的樓中樓肯亞藍天客房，還包含活力早餐3客、非洲探險遊戲島與淺山農場生態導覽體驗，以及兩日無限制進出的六福村水陸雙樂園入園手環3份，專案價$8,800+10%起。6月底前預訂，再享旺日/暑假平/旺日不加價、假日/暑假假日加價50% off的優惠，還能免費入住第4-6人(不含專案內容)。