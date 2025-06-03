新光三越年中慶點數超好用 免消費扣點先拿購物金

全台百貨會員數最多的新光三越，截至目前擁有418萬會員，新光三越統計，比較去年同期，今年會員數與會員點數雙雙成長，至今有35億點數在顧客手上。於是今年年中慶，新光三越首推「年中慶點」，推出點數百倍放大換抵用金、扣千點返利20%，以及會員點數護照，扣點可以最低5折起入手商品，要讓會員點點都值錢。

相較過去檔期，都是滿額再送點數或抵用金回饋，新光三越表示，這次活動不像過去顧客要先花錢才能拿回饋，而是手上的點數就可先換成抵用金使用，而且會員等級愈高，回饋還可以拿更多。由於今年消費市場趨向保守，透過不一樣的活動，要讓消費者更有動力消費。

新光三越「年中慶點」6月5日起展開，端出前所未有的點數放大回饋機制。即起至6月11日，App限時開放索取「百倍放大」優惠，扣30點skm points可兌換300元服飾、內睡衣、珠寶飾品、鞋包配飾電子抵用金；扣50點可兌換500元名品、家庭用品、法雅客、[i]Store電子抵用金。

NEW BALANCE MADE US 996 Core復古運動鞋價值價值8,280元，扣380點優惠價7,000元（台北信義新天地限量）。圖／新光三越提供 semg迷你電熱水壺價值7,900元，扣5,800點優惠價6,000元(台北信義新天地限量)。圖／新光三越提供 會員點數護照扣100點＋4,740元，兌換Estee Lauder夏季清爽原生露組（價值7,125元）。圖／新光三越提供

更首度推出「扣千點返利20%」，6月10日至6月22日單筆消費折抵1,000點，再贈200點，活動期間會員可至新光三越App點數專區索取參加資格券。

還有每每推出都帶動兌換潮的「扣點換好物」，6月9日起扣300點多樣民生好物免費換，最低1.2折起就可入手，包括每次推出都秒殺兌換一空的P&G洗衣球、日本獅王牙膏、美國百年果醬盛美家果醬等。