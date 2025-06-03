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新光三越年中慶出新招 點數經濟狂飆、目標業績增3%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越年中慶5日起開跑，檔期目標衝3%。新光三越/提供
新光三越年中慶5日起開跑，檔期目標衝3%。新光三越/提供

新光三越號召全台超過400萬會員共同引爆「扣點消費」熱潮，6月5日起推出會員專屬「年中慶點」，祭出點數放大回饋機制帶動會員消費力道，目標檔期業績成長3%。

新光三越APP限時開放「百倍放大」優惠，扣30點可兌換300元服飾、內睡衣、珠寶飾品、鞋包配飾電子抵用金。扣50點可兌換500元名品、家庭用品、法雅客、[i]Store電子抵用金，更首度推出「扣仟點返利20%」，單筆消費折抵1,000點即贈200點，要讓會員點數發揮最大效益，換得最實質好康與高額回饋。

新光三越目前會員數約有420萬人，比去年同期多55萬人，居台灣百貨之冠。全台會員持點數有35億點，其中台中就佔兩成。新光三越指出，受台中事件影響，當地會員消費管道受限，導致閒置點數較去年增加。為此，集團特別推出「點數放大」優惠活動，鼓勵台中會員跨區域消費，活絡整體業績。

新光三越推出話題破錶的「扣點換好物」，最低12折起即可兌換P&G洗衣球、日本獅王牙膏等人氣民生商品，而全台分店也聯手推出「會員點數護照」，扣點即可以最低5折起入手SHISEIDO紅妍超導電波組、PANDORA鑲邊心形手鍊、日清兵衛烏龍碗麵等萬項熱銷品。

此次「年中慶－會員盛點」更要貼近消費者實際需求，不論是夏季旅遊穿搭、新鮮人就職必備穿搭／3C單品，亦或是環保節能節水的一級家電，新光三越都一次網羅要讓消費者輕鬆一站式購足。

消費 新光三越 年中慶

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