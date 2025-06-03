6人同行、老師免費！身份證有「6、7、8」 升級天使紅蝦吃到飽

馬辣集團集結旗下馬辣、新馬辣、熊一燒肉等多個品牌，自即日起推出「證件對對碰」活動，凡身份證、護照、健保卡對中「6、7、8」任兩碼，即可享XXL大蛤吃到飽、天使紅蝦吃到飽等不同升級方案。針對畢業季，還有「6人同行、老師免費」等不同優惠方案。

活動期間至馬辣旗下餐廳，憑身份證、健保卡、護照對中「6、7、8」任二碼（可重複），並消費指定餐點或達消費金額，即可享不同品牌的優惠方案。另外即日起至7月31日期間，週一至週五不限時段，且提前至少一日預約專案，至馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+、問鼎（桃園藝文店、高雄義享店）、涮樂、熊一、夯下去等品牌，可享「6成人同行，老師憑教師證免費」。針對團體用餐，則可享「10成人以上用餐，享9折優惠（免收10%清潔費）」平日專屬方案。除此之外，針對6月壽星，符合條件者，也可享全桌升等XXL大蛤吃到飽、天使紅蝦吃到飽、加送肉盤、加送肉蛋糕等不同優惠。

《馬辣集團 證件對對碰》 【馬辣頂級麻辣鍋】：含2成人以上，消費平日滿10成人以上享9折，全桌送「XXL大蛤吃到飽」 【新馬辣經典麻辣鍋】：含2成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」 【新馬辣Plus經典麻辣鍋】：含2成人以上消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」 【涮樂和牛鍋物】：含2成人以上，消費「午餐749/晚餐及假日799」以上餐點，全桌送「天使紅蝦吃到飽」 【問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋】：含3成人以上，每人均消1,000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份（市價388）。 【肉之間 大盤肉幸福鍋物】：含2成人以上，每人均消600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份 【熊一燒肉】：含二成人以上，消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。 【夯下去和牛燒肉放題】：含二成人以上，消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。 【燒肉Cha Cha】：含2成人以上，每人均消含600元以上每桌送 「特上牛胸腹肉」（市價200）或「精選豚五花」（市價170）一份。