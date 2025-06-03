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Yahoo奇摩購物攜OPENPOINT 618首度跨平台聯合出擊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

電商618商機升溫，Yahoo奇摩購物指出，618暖慶搶先開跑，攜手OPENPOINT跨平台合作，綁定帳號就送早鳥購物金，首發祭出5大紅利，全站3折起、滿5000送500，更打造人氣品類市集與品牌日，網羅明星爆品挑戰最低價。為迎接夏季與棒球熱潮，Yahoo奇摩購物更特別聯手7-ELEVEN思樂冰與統一7-ELEVEN獅推出獨家「獅樂冰」，冬瓜檸檬風味全台限時開賣，掃描杯身還能抽萬點OPENPOINT，Yahoo奇摩購物從網路到實體、從點數經濟到紅利話題，全面出擊，打造超有感的年中消費攻略。

隨著入夏氣溫飆升，618戰線也跟著升溫，Yahoo奇摩購物發現涼感節能家電買氣成長最高超過2倍！消費者換機不只比價，也看重「省電、智能、高顏值」的全方位升級體驗，像是除菌除味的智慧電子衣櫥、高效免手洗省去煩心家務的洗碗機、還有主打保濕護髮的高科技吹風機都成熱搜夯品。

電商 Yahoo OPENPOINT

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