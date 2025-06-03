Yahoo奇摩購物攜OPENPOINT 618首度跨平台聯合出擊
電商618商機升溫，Yahoo奇摩購物指出，618暖慶搶先開跑，攜手OPENPOINT跨平台合作，綁定帳號就送早鳥購物金，首發祭出5大紅利，全站3折起、滿5000送500，更打造人氣品類市集與品牌日，網羅明星爆品挑戰最低價。為迎接夏季與棒球熱潮，Yahoo奇摩購物更特別聯手7-ELEVEN思樂冰與統一7-ELEVEN獅推出獨家「獅樂冰」，冬瓜檸檬風味全台限時開賣，掃描杯身還能抽萬點OPENPOINT，Yahoo奇摩購物從網路到實體、從點數經濟到紅利話題，全面出擊，打造超有感的年中消費攻略。
隨著入夏氣溫飆升，618戰線也跟著升溫，Yahoo奇摩購物發現涼感節能家電買氣成長最高超過2倍！消費者換機不只比價，也看重「省電、智能、高顏值」的全方位升級體驗，像是除菌除味的智慧電子衣櫥、高效免手洗省去煩心家務的洗碗機、還有主打保濕護髮的高科技吹風機都成熱搜夯品。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言