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這些飯店「住一晚送一晚」！盤點今夏最優惠住房專案
「住一晚送一晚」是許多旅人最愛專案。台中長榮桂冠酒店6月30日前推出「1+1住房專案」，預訂同日入住兩間高級客房、即享第二間免費，超值專案價6,400元起。另有「暑期早鳥優惠」，6月15日前預訂7至9月期間住房，透過官網或來電訂房，即可享旺日免加價優惠。
「1+1住房專案」優惠有兩階段，7月1日至12月30日進入第二階段，延續同樣優惠內容，專案價6,800元起，「1+1住房專案」皆為高級客房（雙人房）優惠，含自助早餐兩客，優惠每日限量，售完為止。也可選擇「咖啡廳一泊二食住房專案」，6月30日前預訂專案，每房每晚5,000元起（原價13,500元），平日入住還有機會享房型免費升等。
迎接初夏旅遊潮，義大天悅飯店祭出住房與餐飲雙重優惠。「五五二十五住房專案」主打溫馨家庭房買一送一優惠，家庭房4,799元，可享同日入住兩間或連續入住兩晚，不含早餐，優惠期間至2025年6月30日，每日限量10間。身分證字號中有一個「5」，還可升等至全新完工的「菁英雅緻家庭房」；若有兩個「5」則升等至「星悅尊榮家庭房」。
御盟集團旗下的高雄晶英國際行館，也獻上第三人免費入住的「倒數確幸限量住房專案」，即日起至7月19日，於指定日期入住御典侶驛或御典雙驛，每晚7,776元，三人同行、第三位可免費入住，除了附贈豐盛早餐及雲垂樓酒吧飲品外，旅客平日至Ukai-tei Kaohsiung用餐再享85折禮遇。
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