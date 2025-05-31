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身分證或出生日有「5」注意！六福村499元優惠入園

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
六福村端午假期人氣滿滿。圖/六福村提供
六福村端午假期人氣滿滿。圖/六福村提供

端午節遇上晴朗好天氣，上午不到9點，六福村售票口前就湧現排隊人潮。業者即日起加碼推出限時優惠活動，只要身分證字號或出生年月日中有「5」，本人即能享有499元優惠票價入園，同行親友最多3位也能享599元同行優惠價。此外，同步推出在地鄉親專享的「桃竹鄉親499元」方案，凡設籍桃園市、新竹縣市，或身分證字號為H、J、O開頭者，憑證即可享499元優惠票價。

除了門票好康，園區也特別為動物們打造端午限定的清涼體驗。六福村動物保育團隊準備了五顏六色的水果冰粽，讓狐獴、迷你馬等人氣動物也能一同過端午。這些冰粽以紅蘿蔔、火龍果和各式蔬果打成果汁後冷凍製成，不僅營養滿分，也為牠們帶來夏日消暑的小確幸。端午連假期間，都有機會看見牠們吃粽的可愛身影。

六福村現正推出2025動物派對《獸出沒》，邀請大小朋友一同發揮創意，打扮成最喜歡的動漫角色，跟著森林精靈和哈比哈妮一起遊行狂歡。非洲部落設施「沙漠風暴」也推出「保護獸蛋大挑戰」，遊客只要坐上360度自轉的雲霄飛車，並成功護送手中的獸蛋安全抵達終點，就可獲得限量「勇士胸章」一枚。

想與動物更近距離互動，不妨安排入住園區內最受歡迎的關西六福莊，即日起至6月22日推出「叢林奇遇記」二天一夜住房專案，平日每房10,800+10%起，可三人入住人氣剛果藍天房，還包含三客活力早餐、六福村兩日入園手環，並可擇一體驗福豚生態或狐獴觀察行程，每房再加碼贈送「動物派對大禮包」。續住第二晚享優惠價6,500+10%起，若為平日續住則是4,500+10%（含早餐三客）的超值價格。

端午消暑，迷你馬也來嘗冰粽。圖/六福村提供
端午消暑，迷你馬也來嘗冰粽。圖/六福村提供
可愛狐蒙吃冰粽。圖/六福村提供
可愛狐蒙吃冰粽。圖/六福村提供
入住關西六福莊可與動物們更親近。圖/六福村提供
入住關西六福莊可與動物們更親近。圖/六福村提供

身分證 動物 六福村

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