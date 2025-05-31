姓名有「端午屈原」看這裡！南瀛天文館端午參觀優惠 還有DIY

台南市南瀛天文館配合端午節推出姓名有「端、午、屈、原」其中一字，憑證件可免費參觀天文展示館及星象劇場1場優惠，還有「動手瀛星歡」系列DIY體驗活動，日晷餐廳及星空小棧也推出滿額優惠、特惠套組及午時特餐吸引遊客。

市長黃偉哲表示，除多項好康優惠還有許多有趣的DIY體驗，搭配端午節推出應景粽子涼扇DIY，星沙瓶DIY讓大家「帶著滿滿星願滿載而歸」，還有迅猛龍DIY。歡迎各地民眾端午節來南瀛天文館「一起暢遊太空，前進宇宙來場天文冒險」。

南瀛天文館館長何秋蓮說，因應連假人潮，連假期間每日中午12點半加開星象劇場「3D尋光任務」播映，配合端午節推出主題講座，讓遊客能在夏日浪漫星空下一起許下星願，度過豐富又充實的端午連續假期！詳細參觀資訊可查詢天文館網站或電洽06-5761076。