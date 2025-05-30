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遊客、動物都有福！六福村動物吃冰粽迎端午 生日有5限時門票下殺4.2折

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六福村指出，為了讓民眾在連假3天玩得更盡興，六福村加碼推出限時優惠活動「唯5獨尊」，只要身分證字號或出生年月日中含有「5」，本人即能享有499元（原價1199元）下殺4.2折優惠。圖／六福村提供
六福村指出，為了讓民眾在連假3天玩得更盡興，六福村加碼推出限時優惠活動「唯5獨尊」，只要身分證字號或出生年月日中含有「5」，本人即能享有499元（原價1199元）下殺4.2折優惠。圖／六福村提供

迎接端午佳節，六福村主題樂園特別為動物們打造限定清涼體驗，保育團隊精心準備了五顏六色的水果冰粽，讓狐獴、迷你馬等人氣動物也能一同「過節」。此外，因應端午連假，六福村也推出5歲以下免費優惠，吸引許多親子家庭入園遊玩。

六福村指出，為了讓民眾在連假3天玩得更盡興，六福村加碼推出限時優惠活動「唯5獨尊」，只要身分證字號或出生年月日中含有「5」，本人即能享有499元（原價1199元）下殺4.2折優惠，同行親友最多3位也能以599元同行價入園。

六福村同時針對在地鄉親推出「桃竹鄉親499」方案，凡設籍桃園市、新竹縣市，或身分證字號為 H、J、O 開頭的朋友，憑證即可享499元優惠票價。三大活動同步限時登場，讓民眾一次掌握超值優惠。

除了門票好康，園區也特別為動物們準備水果冰粽，這些冰粽以紅蘿蔔、火龍果和各式蔬果打成果汁後冷凍製成，不僅營養滿分，也為牠們帶來夏日消暑的小確幸，端午連假期間，大家不妨把握機會來六福村，找找牠們可愛身影。

六福村正推出2025動物派對「獸出沒」，邀請大小朋友一同發揮創意，打扮成最喜歡的動漫角色，跟著森林精靈和哈比哈妮一起遊行狂歡。除了欣賞精彩表演，非洲部落設施「沙漠風暴」也推出「保護獸蛋大挑戰」，遊客只要坐上360 度自轉的雲霄飛車，並成功護送手中的獸蛋安全抵達終點，就可獲得限量「勇士胸章」一枚。

迎接端午佳節，六福村主題樂園特別為動物們打造限定清涼體驗，保育團隊精心準備了五顏六色的水果冰粽，讓狐獴、迷你馬等人氣動物也能一同「過節」。圖／六福村提供
迎接端午佳節，六福村主題樂園特別為動物們打造限定清涼體驗，保育團隊精心準備了五顏六色的水果冰粽，讓狐獴、迷你馬等人氣動物也能一同「過節」。圖／六福村提供
迎接端午佳節，六福村主題樂園特別為動物們打造限定清涼體驗，保育團隊精心準備了五顏六色的水果冰粽，讓狐獴、迷你馬等人氣動物也能一同「過節」。圖／六福村提供
迎接端午佳節，六福村主題樂園特別為動物們打造限定清涼體驗，保育團隊精心準備了五顏六色的水果冰粽，讓狐獴、迷你馬等人氣動物也能一同「過節」。圖／六福村提供

雲霄飛車 連假 動物 六福村

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