秀出四鐵票根、Buffet現折500！ 敘日6月限定暢吃67折起

坐落於四鐵共構、南港車站到站即達的敘日Buffet，將於6月起推出「乘車票根抵餐費」活動，鼓勵響應環境永續，多搭乘大眾交通工具，最高每人可現折餐費500元。

活動自6月1日至6月30日，不分平假日午、晚餐至敘日全日餐廳用餐，凡出示一個月內的乘車票根不限捷運、客運、台鐵、高鐵，即可依票面金額直接折抵餐費，相當於優惠67折起，可暢吃本季「美牛嘉年華」多道主題菜色。此外，6月起海鮮餐檯霸氣加碼，除原本平日的生食級干貝、蒸烤牡蠣吃到飽外，假日再加享生蠔料理、鹽煎天使紅蝦、松葉蟹腳、雪蟹腳及現做蟹膏手卷無限供應。

南港超人氣Buffet敘日全日餐廳，6月限定主題「肉食慶典：美牛嘉年華」，提供各式美牛菜餚，包含美式爐烤牛、中式酸湯泡椒牛肉、日式炙燒和牛握壽司、義式波隆納和牛肉醬義大利麵和蔥花照燒牛肉Pizza等菜色，假日還有全新的手打和風牛肉漢堡排。6月敘日還有主廚加碼的霸氣海鮮餐檯，讓饕客大口嗑美牛、暢吃頂級海鮮。

台北六福萬怡酒店 地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓 敘日全日餐廳訂位專線：02-6615-6526